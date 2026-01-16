Ερωτικές αντιζηλίες πίσω από μαχαιρώματα στη Λάρνακα

Υπόθεση απόπειρας φόνου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης διερευνά η Αστυνομία σε βάρος 38χρονου, από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι 35χρονο ομοεθνή του. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (14/01) στο Κίτι, της επαρχίας Λάρνακας.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προκύπτει ότι τα κίνητρα αφορούν προσωπικές αντιζηλίες για μία γυναίκα, την οποία φαίνεται να διεκδικούσαν οι δύο εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο μαχαιρώματος. Ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης, ο οποίος διαμένει στη Λεμεσό, παρακολουθούσε τις τελευταίες μέρες τις κινήσεις της 41χρονης πρώην συμβίας του και όταν την είδε μαζί με τον 35χρονο, να εξέρχονται από το σπίτι του, του επιτέθηκε, μαχαιρώνοντάς τον πέντε φορές.

Η αρχική πληροφορία που έλαβε η Αστυνομία γύρω στις 8μ.μ. ανέφερε ότι σε χώρο στάθμευσης της κοινότητας υπήρχαν αίματα και πως σ’ ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες και μία γυναίκα, υπήρχε ένας τραυματίας. Αργότερα, η Αστυνομία εξασφάλισε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ότι μεταφέρθηκε σοβαρά πληγωμένος ένας άνδρας φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο Όπως διαπιστώθηκε, ο 35χρονος έφερε τραύμα στην αριστερή κνήμη, βαθύ τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη και τραύματα στο δεξί χέρι. Λίγη ώρα αργότερα μέλη της Αστυνομίας που διενεργούσαν εξετάσεις στη σκηνή ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που κινείτο ύποπτα. Σε αυτό επέβαιναν ένας άντρας, ηλικίας 38 χρόνων, και μία γυναίκα, ηλικίας 41 χρόνων, η οποία φαίνεται πως ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Ο 38χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι αυτός τραυμάτισε με μαχαίρι τον 35χρονο συμπατριώτη του και ακολούθως τον μετέφερε με το αυτοκίνητο στο νοσοκομείο. Στον χώρο στάθμευσης, όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν, βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Πιστεύεται πως πρόκειται για το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκε το θύμα. Ο 38χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ήλθε στην Κύπρο το 2023 και το τελευταίο διάστημα διέμενε παράνομα στο νησί.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 35χρονου χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες γιατρούς σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.