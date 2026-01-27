Ατζαμής κλέφτης σε βίντεο: Πήγε να αρπάξει ποδήλατο διανομέα και κατέληξε στο έδαφος

Ατζαμής κλέφτης πρωταγωνίστησε σε αποτυχημένη απόπειρα κλοπής ηλεκτρικού ποδηλάτου διανομέα αργά το βράδυ της Κυριακής στο Ζακάκι της Λεμεσού, την ώρα παράδοσης παραγγελίας φαγητού.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάτοικο της περιοχής και δημοσιεύθηκε στα ΜΚΔ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο διανομέας είχε μόλις χτυπήσει το κουδούνι για να παραδώσει την παραγγελία, όταν ακούστηκαν φωνές και θόρυβος από τον δρόμο. Όπως αναφέρεται, ο νεαρός προσπάθησε να αρπάξει το ποδήλατο, χρησιμοποιώντας βία.

Η απόπειρα, πέρα από καταδικαστέα, εξελίχθηκε και με τρόπο σχεδόν τραγελαφικό. Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να επιχειρεί να διαφύγει κρατώντας λευκό όχημα τύπου Kia Rio από ανοιχτό παράθυρο, ενώ παραμένει πάνω στο ποδήλατο, χάνοντας τελικά τον έλεγχο και πέφτοντας στο οδόστρωμα.

Ο ύποπτος φώναξε στον οδηγό του οχήματος να ξεκινήσει, ωστόσο έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο οδόστρωμα, και σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, το όχημα απομακρύνθηκε και λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε για να παραλάβει τον νεαρό, ο οποίος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.