Live: Το Ιράν χτύπησε ξανά το Ρας Λαφάν στο Κατάρ - Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το κοίτασμα στη Νότια Παρς

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους στις αρχές των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας, με το Brent Βόρειας Θάλασσας να αυξάνεται κατά 4%, μετά τους βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν και στο Κατάρ, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Τόκιο και στη Σεούλ πέφτουν.

Εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μπαίνοντας πλέον στην 20η μέρα. Οι χώρες του Κόλπου δέχτηκαν πολλαπλές επιθέσεις πυραύλων και ντρόουν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν ενεργειακές εγκαταστάσεις και διυληστήρια. Το Ιράν ανακοίνωσε πως τα χτυπήματα είναι αντίποινα για το ισραηλινό χτύπημα που δέχθηκε χθες το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο. Παράλληλα, σε γραπτή δήλωση του, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, απείλησε να «εκδικηθεί» τους «εχθρούς» του μετά τον θάνατο του ανώτερου στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης, και στενού του συνεργάτη, Αλί Λαριτζανή. 

Δείτε τι έγινε χθες:  Live: Ιρανική επίθεση έπληξε το διυλιστήριο Ρας Λαφάν στο Κατάρ - Ιράν και Χεζμπολάχ χτυπούν το Ισραήλ

 

Τα σημαντικότερα γεγονότα:

  • Το Αμπού Ντάμπι κλείνει εγκατάσταση αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν
  • Η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει με στρατιωτικά μέσα τις επιθέσεις του Ιράν
  • Οι ΗΠΑ ζυγίζουν την αποστολή ενισχύσεων στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου εναντίον του Ιράν κι ενόψει πιθανής «νέας φάσης» του 
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» κοίτασμα αερίου αν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
  • Τρίτη ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν την τελευταία ώρα εναντίον του βόρειου Ισραήλ
  • Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο: 45 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε δύο ημέρες

 

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, protothema.gr, cnn.gr, skai.gr, in.gr, aljazeera.com, timesofisrael.com, bbc.com, Associated Press, Anadolu Ajansi, IRNA.

 

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό:

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

