FT: Ρωσικά κατασκοπευτικά διαστημικά οχήματα φέρονται να υπέκλεψαν επικοινωνίες κρίσιμων δορυφόρων

Νέες ανησυχίες εγείρονται για την ασφάλεια των διαστημικών υποδομών, μετά τις εκτιμήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δύο ρωσικά διαστημικά οχήματα έχουν υποκλέψει επικοινωνίες από τουλάχιστον δώδεκα κρίσιμους ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται δημοσίευμα των Financial Times, τα ρωσικά οχήματα Luch-1 και Luch-2 έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες ύποπτες προσεγγίσεις σε γεωστατικούς δορυφόρους επικοινωνιών που εξυπηρετούν την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και περιοχές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Σημειώνεται ότι οι κινήσεις αυτές παρακολουθούνται εδώ και χρόνια, ωστόσο η δραστηριότητά τους φαίνεται να έχει ενταθεί σημαντικά την τελευταία τριετία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η δράση των δύο διαστημικών οχημάτων

Από την εκτόξευσή του το 2023, το Luch-2 έχει πλησιάσει τουλάχιστον 17 ευρωπαϊκούς δορυφόρους, σύμφωνα με τροχιακά δεδομένα και παρατηρήσεις από επίγεια τηλεσκόπια και ιδιωτικές εταιρείες παρακολούθησης του διαστήματος.

Οι πληροφορίες που φέρεται να έχουν συγκεντρώσει τα Luch-1 και Luch-2 θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Ρωσία να συντονίσει λιγότερο ορατές επιχειρήσεις κατά δυτικών συμφερόντων. Η παρακολούθηση δορυφόρων μπορεί να αποκαλύψει ποιος τους χρησιμοποιεί και από ποιες περιοχές, στοιχεία που ενδέχεται να αξιοποιηθούν αργότερα για στοχευμένες παρεμβολές ή απόπειρες πειρατείας σημάτων από το έδαφος.

Ενδείξεις δείχνουν ότι το Luch-1 ενδέχεται πλέον να μην είναι λειτουργικό. Στις 30 Ιανουαρίου, επίγεια τηλεσκόπια κατέγραψαν φαινόμενο που έμοιαζε με εκπομπή αερίου από τον δορυφόρο και λίγο αργότερα παρατηρήθηκε μερικός κατακερματισμός του.

Ανησυχία ειδικών για τον ρόλο των δορυφόρων

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα οχήματα αυτά εκτελούν αποστολές συλλογής σημάτων, δηλαδή επιχειρήσεις signals intelligence. Πιθανολογείται ότι τοποθετούνται εντός του στενού κώνου μετάδοσης δεδομένων μεταξύ επίγειων σταθμών και δορυφόρων, ώστε να μπορούν να καταγράφουν ροές επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί παλαιότεροι δορυφόροι δεν διαθέτουν ισχυρή κρυπτογράφηση στις εντολές ελέγχου, καθώς σχεδιάστηκαν σε περίοδο χαμηλότερων απαιτήσεων κυβερνοασφάλειας.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η υποκλοπή τέτοιων δεδομένων δεν περιορίζεται στην απλή παρακολούθηση. Η καταγραφή εντολών και προτύπων λειτουργίας θα μπορούσε, θεωρητικά, να επιτρέψει στο μέλλον την απομίμηση σημάτων ελέγχου, την αποστολή ψευδών εντολών και τη χειραγώγηση τροχιακών διορθώσεων μέσω των προωθητήρων των δορυφόρων.

Αν και εκτιμάται ότι τα συγκεκριμένα ρωσικά οχήματα δεν διαθέτουν άμεση ικανότητα φυσικής καταστροφής άλλων δορυφόρων, θεωρείται πιθανό ότι συλλέγουν κρίσιμα τεχνικά δεδομένα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές επιχειρήσεις παρεμβολής ή διαταραχής.

Τι μπορούν να επιτύχουν μέσω παρακολούθησης

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και χωρίς αποκρυπτογράφηση του περιεχομένου, η παρακολούθηση επιτρέπει τη χαρτογράφηση δικτύων, τον εντοπισμό επίγειων τερματικών και την κατανόηση του τρόπου χρήσης κάθε δορυφόρου. Αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει στοχευμένες παρεμβολές από το έδαφος ή άλλες μορφές τεχνικής πειρατείας.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων κατά δυτικών υποδομών, που περιλαμβάνουν σαμποτάζ και παρεμβάσεις σε κρίσιμα δίκτυα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι και άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αναπτύσσουν τεχνολογίες εγγύς προσέγγισης και επιθεώρησης δορυφόρων. Ωστόσο, δυτικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η ρωσική πρακτική εμφανίζεται πιο επιθετική ως προς τη συχνότητα και τη στόχευση των ελιγμών κοντά σε επιχειρησιακούς δορυφόρους.

