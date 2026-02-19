Στοιβαγμένα κιβώτια με κάνναβη και κοκαΐνη, πιστόλια και χιλιάδες κροτίδες - Εικόνες και βίντεο από την επιχείρηση της ΥΚΑΝ

Στη δημοσιότητα δόθηκε φωτογραφικό υλικό από τη μεγάλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λευκωσία, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τις τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν και να καταδεικνύουν το εύρος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεχίζεται η καταμέτρηση των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν σήμερα σε δύο αποθήκες οικίας στον Στρόβολο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ.

Μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί πέραν των 150 κιλών κάνναβης και πέραν των 50 κιλών κοκαΐνης.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 11.640 κροτίδες, τρία πιστόλια (το ένα ομοίωμα), δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, πέραν των 30 φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους €12,765.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων δύο πρόσωπα ηλικίας 34 και 26 ετών.











