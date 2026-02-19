Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ραγδαίες εξελίξεις: Μεγαλώνει η ποσότητα που εντόπισε η ΥΚΑΝ - Δύο συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικοί μηχανισμοί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Mέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πέραν των 140 κιλών κάνναβης και πέραν των 50 κιλών κοκαΐνης - Οι δύο συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον Δικαστηρίου

Σκηνικό που παραπέμπει σε μεγάλη εγκληματική οργάνωση αποκάλυψε η επιχείρηση της ΥΚΑΝ που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λευκωσία, με τις αρχές να εντοπίζουν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και όπλα, εκρηκτικούς μηχανισμούς και χιλιάδες κροτίδες.

Κατά τις έρευνες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, εντοπίστηκαν δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, δύο πιστόλια, ένα ομοίωμα πιστολιού, καθώς και φυσίγγια πυροβόλου όπλου. Κατασχέθηκαν ακόμη 11640 κροτίδες.

Σε σχέση με τα ναρκωτικά, η καταμέτρηση συνεχίζεται, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πέραν των 140 κιλών κάνναβης και πέραν των 50 κιλών κοκαΐνης, ποσότητες είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για 100 κιλά.

Οι δύο Ελληνοκύπριοι συλληφθέντες, ηλικίας 26 και 34 ετών, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον Δικαστηρίου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

