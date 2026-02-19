Breaking Bad αλά κυπριακά: Στα χέρια της ΥΚΑΝ 100 κιλά ναρκωτικών

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφερε σήμερα η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης και κοκαΐνης, η οποία, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αγγίζει συνολικά τα 100 κιλά. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και συντονισμένες κινήσεις των μελών της ΥΚΑΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, οι δύο συλληφθέντες είναι Ελληνοκύπριοι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν προορίζονταν για διοχέτευση στην εγχώρια αγορά.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών. Οι ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι ανακριτές εξετάζουν τον ρόλο τους και τυχόν διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα.

Σημείωνεται ότι, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να προκύψουν περαιτέρω συλλήψεις ή να εντοπιστούν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.