Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Breaking Bad αλά κυπριακά: Στα χέρια της ΥΚΑΝ 100 κιλά ναρκωτικών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί της ΥΚΑΝ εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφερε σήμερα η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης και κοκαΐνης, η οποία, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αγγίζει συνολικά τα 100 κιλά. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και συντονισμένες κινήσεις των μελών της ΥΚΑΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, οι δύο συλληφθέντες είναι Ελληνοκύπριοι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν προορίζονταν για διοχέτευση στην εγχώρια αγορά.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών. Οι ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι ανακριτές εξετάζουν τον ρόλο τους και τυχόν διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα.

Σημείωνεται ότι, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να προκύψουν περαιτέρω συλλήψεις ή να εντοπιστούν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. 

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΥΚΑΝΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα