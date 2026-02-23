Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό: Μεταδίδεται στον άνθρωπο;

Το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε ανακοίνωση με διευκρινίσεις για τον αφθώδη πυρετό, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα πολιτών και κτηνοτρόφων.

Αναλυτικά:

Επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία;

-Όχι, είναι νόσος που αφορά μόνο τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους).

Μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης τροφίμων;

-Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται με κανένα τρόπο στον άνθρωπο ούτε και μέσω της κατανάλωσης τροφίμων.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Βοοειδή: πυρετός, μείωση γαλακτοπαραγωγής, στοματίτιδα με σιελόρροια, χωλότητα, φυσαλίδες στη στοματική κοιλότητα, μαστό, άκρα.

Aιγοπρόβατα (συνήθως ήπια): πυρετός, χωλότητα, θάνατοι νεαρών ζώων, συνήθως όχι αλλοιώσεις στη στοματική κοιλότητα.

Χοίροι: πυρετός, χωλότητα, φυσαλίδες στη γλώσσα, ρύγχος, άκρα.

Τι κάνω αν υποψιαστώ κρούσμα;

Βάσει του Άρθρου 6 του Περί της Υγείας των Ζώων Νόμου 109/2001, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή άτομο που έχει στη φύλαξη, φροντίδα ή την κατοχή του ζώα οφείλει να ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό τον Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό ή κτηνίατρο ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για οποιαδήποτε αυξημένη θνησιμότητα ή νοσηρότητα των ζώων του ή υποψία εμφάνισης γνωστοποιητέας ασθένειας.

Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται;

Σε περίπτωση εμφάνισης αφθώδους πυρετού απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Ποια τηλέφωνα μπορούν να καλούν οι κτηνοτρόφοι και ο κόσμος για απορίες;

Για περισσότερη πληροφόρηση αποτείνεστε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Τηλέφωνο: 22805241

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ, Τηλέφωνο: 25819512

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Tηλέφωνο: 24821275

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, Τηλέφωνο: 24824555

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: 26821260