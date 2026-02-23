Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό: Μεταδίδεται στον άνθρωπο;

Το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε ανακοίνωση με διευκρινίσεις για τον αφθώδη πυρετό, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα πολιτών και κτηνοτρόφων.
Αναλυτικά:
Επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία;
-Όχι, είναι νόσος που αφορά μόνο τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους).
Μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης τροφίμων;
-Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται με κανένα τρόπο στον άνθρωπο ούτε και μέσω της κατανάλωσης τροφίμων.
Ποια είναι τα συμπτώματα;
Βοοειδή: πυρετός, μείωση γαλακτοπαραγωγής, στοματίτιδα με σιελόρροια, χωλότητα, φυσαλίδες στη στοματική κοιλότητα, μαστό, άκρα.
Aιγοπρόβατα (συνήθως ήπια): πυρετός, χωλότητα, θάνατοι νεαρών ζώων, συνήθως όχι αλλοιώσεις στη στοματική κοιλότητα.
Χοίροι: πυρετός, χωλότητα, φυσαλίδες στη γλώσσα, ρύγχος, άκρα.
Τι κάνω αν υποψιαστώ κρούσμα;
Βάσει του Άρθρου 6 του Περί της Υγείας των Ζώων Νόμου 109/2001, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή άτομο που έχει στη φύλαξη, φροντίδα ή την κατοχή του ζώα οφείλει να ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό τον Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό ή κτηνίατρο ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για οποιαδήποτε αυξημένη θνησιμότητα ή νοσηρότητα των ζώων του ή υποψία εμφάνισης γνωστοποιητέας ασθένειας.
Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται;
Σε περίπτωση εμφάνισης αφθώδους πυρετού απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Ποια τηλέφωνα μπορούν να καλούν οι κτηνοτρόφοι και ο κόσμος για απορίες;
Για περισσότερη πληροφόρηση αποτείνεστε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Τηλέφωνο: 22805241
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ, Τηλέφωνο: 25819512
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Tηλέφωνο: 24821275
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, Τηλέφωνο: 24824555
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: 26821260