Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό: Μεταδίδεται στον άνθρωπο;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τι ισχύει για την ανθρώπινη υγεία, ποια τα συμπτώματα και πού να απευθύνονται κτηνοτρόφοι και πολίτες

Το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε ανακοίνωση με διευκρινίσεις για τον αφθώδη πυρετό, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα πολιτών και κτηνοτρόφων.

Αναλυτικά:

Επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία;

-Όχι, είναι νόσος που αφορά μόνο τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους).

Μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης τροφίμων;

-Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται με κανένα τρόπο στον άνθρωπο ούτε και μέσω της κατανάλωσης τροφίμων.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Βοοειδή: πυρετός, μείωση γαλακτοπαραγωγής, στοματίτιδα με σιελόρροια, χωλότητα, φυσαλίδες στη στοματική κοιλότητα, μαστό, άκρα.
Aιγοπρόβατα (συνήθως ήπια): πυρετός, χωλότητα, θάνατοι νεαρών ζώων, συνήθως όχι αλλοιώσεις στη στοματική κοιλότητα.
Χοίροι: πυρετός, χωλότητα, φυσαλίδες στη γλώσσα, ρύγχος, άκρα.

Τι κάνω αν υποψιαστώ κρούσμα;

Βάσει του Άρθρου 6 του Περί της Υγείας των Ζώων Νόμου 109/2001, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή άτομο που έχει στη φύλαξη, φροντίδα ή την κατοχή του ζώα οφείλει να ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό τον Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό ή κτηνίατρο ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για οποιαδήποτε αυξημένη θνησιμότητα ή νοσηρότητα των ζώων του ή υποψία εμφάνισης γνωστοποιητέας ασθένειας.

Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται;

Σε περίπτωση εμφάνισης αφθώδους πυρετού απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

Ποια τηλέφωνα μπορούν να καλούν οι κτηνοτρόφοι και ο κόσμος για απορίες;

Για περισσότερη πληροφόρηση αποτείνεστε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Τηλέφωνο: 22805241 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ, Τηλέφωνο: 25819512 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, Tηλέφωνο: 24821275
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, Τηλέφωνο: 24824555
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: 26821260

