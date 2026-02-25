ΕΣΚ: Να μην κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle

Έντονη αντίδραση προκαλεί στον δημοσιογραφικό κόσμο η απόφαση της Deutsche Welle να καταργήσει το ελληνόφωνο πρόγραμμά της, έπειτα από 62 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Το ζήτημα έχει ήδη θορυβήσει δημοσιογράφους και επαγγελματίες των ΜΜΕ σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία, καθώς και την ελληνική διασπορά διεθνώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση, δηλώνοντας ότι συμμερίζεται πλήρως την ανησυχία και την αγωνία των επηρεαζόμενων συναδέλφων.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΣΚ:

Η Deutsche Welle - δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γερμανίας, διεθνούς εμβέλειας - αποφάσισε να καταργήσει το ελληνόφωνο πρόγραμμα της ύστερα από 62 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη, από τις 32 συνολικά γλώσσες μετάδοσης του προγράμματος της DW, που αποσύρεται ολοκληρωτικά. Η σχετική απόφαση θα υλοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το γεγονός έχει θορυβήσει τον δημοσιογραφικό κόσμο σε Ελλάδα, Κύπρο, την ίδια τη Γερμανία, αλλά και τους όπου γης Έλληνες της διασποράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου συμμερίζεται τις ανησυχίες και την αγωνία όλων των επηρεαζόμενων συναδέλφων και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την απόφαση της Deutsche Welle. Η περικοπή δέκα εκατομμύριων ευρώ από την επιχορήγηση που λαμβάνει η DW από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, δεν είναι νοητό ούτε και εφικτό να αποσβεστεί με τον τερματισμό ενός μοναδικού προγράμματος.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Κύπρου συναφώς υπενθυμίζει το κλείσιμο του ελληνικού τμήματος του BBC εδώ και μια δεκαετία και τις περιπέτειες που πέρασε το ελληνικό τμήμα του Euronews στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του. Εάν κλείσει και το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle θα δημιουργηθεί ακόμα ένα μεγάλο κενό στην ενημέρωση του όπου γης ελληνισμού.

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου ενώνει τη φωνή της με την ΠΟΕΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, και καλεί τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου να εργαστούν από κοινού ούτως ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος της DW. Η ελληνική φωνή του κολοσσιαίου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Γερμανίας δεν πρέπει να σιγήσει.