Κατεχόμενα: Συμφωνία και λήξη της απεργίας στην εταιρεία Ektam

Με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας έληξε χθες, μετά από 34 ημέρες, η απεργία στην εταιρεία παραγωγής και διανομής ποτών Ektam, στα κατεχόμενα. Η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του «υπουργείου εργασίας» μεταξύ της διεύθυνσης και της συντεχνίας Emek-İş, προβλέποντας την άμεση επιστροφή 39 εργαζομένων στα καθήκοντά τους και την επανέναρξη της παραγωγής στο εργοστάσιο.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν μετέβη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου συνομίλησε με τους απεργούς και τους εκπροσώπους τους. Αφού ενημερώθηκε για τα αιτήματά τους, υπογράμμισε την ανάγκη να εισακουστούν οι εργαζόμενοι και να λειτουργήσουν οι διαδικασίες διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. 

Η Ektam λειτουργεί στα κατεχόμενα από το 1981. Διατηρεί εγκαταστάσεις στα κατεχόμενα Κούκλια Αμμοχώστου, όπου παράγει κατόπιν άδειας και διανέμει γνωστά διεθνή εμπορικά σήματα αναψυκτικών, αποτελώντας τον γενικό διανομέα τους, ενώ παράλληλα εισάγει και άλλα προϊόντα από την Τουρκία.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

