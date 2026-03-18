Απάτη με μηνύματα από το «ΓΕΣΥ» στη Λεμεσό – Του απέσπασαν πέραν των €10.000

Πολίτης καταχώρησε τραπεζικά στοιχεία σε ψεύτικη ιστοσελίδα – Έρευνες από το ΤΑΕ Λεμεσού

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με τη μέθοδο αποστολής μηνυμάτων δήθεν από το ΓΕΣΥ διερευνά η Αστυνομία Κύπρου στη Λεμεσό, μετά από καταγγελία πολίτη για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, ο παραπονούμενος έλαβε στις 17 Νοεμβρίου 2025 μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, με εμφανιζόμενο αποστολέα το ΓΕΣΥ, το οποίο τον καλούσε να επικαιροποιήσει το προφίλ του μέσω συγκεκριμένου διαδικτυακού συνδέσμου.

Ο ίδιος επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και καταχώρησε τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού, προκειμένου να καταβάλει ποσό 10 ευρώ για δήθεν ανανέωση του προφίλ του. Ωστόσο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τον λογαριασμό του χρηματικό ποσό ύψους €10.010.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους, συστήνοντας να αποφεύγεται η καταχώρηση προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων σε άγνωστες ιστοσελίδες.

Παράλληλα, προτρέπει τους πολίτες να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας οργανισμών ή εταιρειών και, σε περίπτωση που έχουν ήδη κοινοποιήσει τραπεζικά τους δεδομένα, να ενημερώνουν άμεσα το τραπεζικό τους ίδρυμα.

