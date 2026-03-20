Ένταση στη Βουλή: Καταγγελίες για “μπλόκο” επικοινωνίας με το Υφυπουργείο Πρόνοιας- Πώς απαντά η Παπαέλληνα

Με ένταση ξεκίνησε η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας, καθώς η Κλέα Παπαέλληνα βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κοινοβουλευτικής κριτικής από την πρώτη στιγμή.

Οι βουλευτές έθεσαν ευθύς εξαρχής θέμα εγκυκλίου, η οποία, όπως υποστήριξαν, προβλέπει ότι «απαγορεύεται σε διευθυντές και λειτουργούς του Υφυπουργείου να δέχονται στα γραφεία τους ή να απαντούν σε βουλευτές». Παράλληλα, κατήγγειλαν ότι «οι πολίτες υποχρεώνονται να απευθύνονται σε εμάς επειδή κανένας δεν τους απαντά για την πορεία των αιτήσεων τους που μπορεί να καθυστερούν για έξι ή και περισσότερους μήνες».

Η δυσφορία εκφράστηκε από το σύνολο σχεδόν των μελών της Επιτροπής, με παρεμβάσεις από βουλευτές όλων των κομμάτων.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Καυκαλιάς περιέγραψε μια εικόνα στην οποία οι βουλευτές καλούνται να καλύψουν ένα κενό επικοινωνίας ανάμεσα στη διοίκηση και τους πολίτες. Όπως ανέφερε, «Καλούμαστε εμείς να κάνουμε τους διαμεσολαβητές διότι οι πολίτες δεν παίρνουν απαντήσεις και υποχρεώνονται να αποταθούν σε εμάς τους βουλευτές για να μάθουν που βρίσκονται οι αιτήσεις τους», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη εγκυκλίου που, όπως είπε, «δεν επιτρέπει την επαφή με βουλευτές».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλες παρεμβάσεις. Ο Δημήτρης Δημητρίου χαρακτήρισε την κατάσταση, κατά την οποία οι πολίτες αναγκάζονται να προσφεύγουν στους βουλευτές για στοιχειώδη ενημέρωση, ως «ψυχοφθόρο και μη υγιές». Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου τόνισε ότι «δεν είναι δουλειά του βουλευτή να κάνει τον διαμεσολαβητή για να δοθούν απαντήσεις σε ανθρώπους που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες».

Απαντώντας στις επικρίσεις, η Υφυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχει παλαιότερη εγκύκλιος του Υφυπουργείου, η οποία δεν επιτρέπει την είσοδο βουλευτών στην υπηρεσία διαχείρισης επιδομάτων. Ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι υπάρχει γενική απαγόρευση επικοινωνίας ή πρόσβασης βουλευτών σε γραφεία λειτουργών και διευθυντών των υπηρεσιών του Υφυπουργείου της.

Η διευκρίνιση αυτή δεν εκτόνωσε την ένταση. Αντίθετα, προκάλεσε νέα αντίδραση από μέλη της επιτροπής, τα οποία επέμειναν ότι η εικόνα που έχουν από τις ίδιες τις υπηρεσίες είναι διαφορετική. Μάλιστα, επικαλέστηκαν και αναφορές από την ανώτατη διοικητική βαθμίδα του Υφυπουργείου, προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση τους ότι στην πράξη υπάρχει απαγόρευση ανταπόκρισης προς τους βουλευτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανδρέας Αποστόλου ζήτησε σαφή απάντηση, επισημαίνοντας: «Θα σας παρακαλούσα να ξεκαθαρίσετε αυτό το ζήτημα διότι εμάς οι λειτουργοί και οι διευθυντές σας μας είπαν ότι απαγορεύεται να μας απαντούν».

Από την πλευρά της, η Κλέα Παπαέλληνα δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα αποσαφηνιστεί, ώστε να καθοριστεί ένας «σωστός τρόπος επικοινωνίας». Όπως ανέφερε, «Σε καμία περίπτωση όμως δεν σας απαγορεύετε να μιλάτε είτε με λειτουργούς είτε με διευθυντές του Υφυπουργείου».