Τρεις συλλήψεις και 242 καταγγελίες σε νυχτερινούς ελέγχους της Αστυνομίας

Τρία πρόσωπα συνελήφθησαν χθες βράδυ για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή από κατοικία και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 242 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 678 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 907 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν συνολικά εφτά καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, έγιναν 242 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές ξεχωρίζουν 42 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Διενεργήθηκαν 330 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους 24 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων κατακρατήθηκαν 11 οχήματα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

