Με μαύρο φέρετρο στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι για τον αφθώδη πυρετό: «Ψεύδεται η Υπουργός Γεωργίας» (φώτος)

Τον τερματισμό της μαζικής θανάτωσης ζώων ζητεί ομάδα κτηνοτρόφων που πραγματοποιεί διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, με σύνθημα «Εγκληματίες, απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η μαζική θανάτωση των ζώων».

Αρχικά είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο ΓΣΠ και ακολούθως πορεύθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Οι κτηνοτρόφοι παρέδωσαν υπόμνημα στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας.

Στο σημείο βρίσκονταν δυνάμεις της Αστυνομίας.

Οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Κύπρου, κυρίως Γέρι, Κοφίνου, Λεμεσό, συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό, κρατώντας ένα μαύρο φέρετρο, στο οποίο, όπως ανέφεραν, «κάθε μέρα μπαίνει ένας».

Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον αφθώδη πυρετό και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, κάνουν λόγο για ελλιπή ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και κατηγορούν την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ότι "ψεύδεται".









Διαμαρτύρονται επίσης, όπως ανέφεραν, για συλλήψεις κτηνοτρόφων που αντιδρούν στις δειγματοληψίες, ζητώντας «χαρτί με βούλα» για το ότι τα ζώα τους πάσχουν από αφθώδη πυρετό και πρέπει να θανατωθούν.

Οι κτηνοτρόφοι έφθασαν έξω από το Προεδρικό με ισχυρή συνοδεία Αστυνομίας με τα δικά τους οχήματα. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας αποκόπηκε η λεωφόρος έξω από το Προεδρικό, από τον κυκλικό κόμβο μέχρι τα φώτα πλησίον του Προεδρικού.

Κτηνιατρικές: Η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων αυξάνει κατακόρυφα τη διασπορά του αφθώδους πυρετού

Η σημερινή κινητοποίηση των κτηνοτρόφων - λόγω της συνάθροισης - αυξάνει κατακόρυφα τη διασπορά του αφθώδους πυρετού, αναφέρουν σε ανακοίνωση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Υπογραμμίζουν, παράλληλα, πως οι κτηνίατροι και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι αντίπαλοι, αλλά σύμμαχοι στην ίδια πλευρά.

Σημειώνουν πως οι έλεγχοι δεν γίνονται τυχαία, ούτε χωρίς λόγο. Στόχος - επισημαίνουν - είναι να εντοπιστούν πιθανές διακινήσεις ζώων που μπορεί να σχετίζονται με επιβεβαιωμένα κρούσματα, ώστε να προστατευθούν τα κοπάδια και να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν την ίδια στιγμή, πως οι κτηνίατροι μπορούν να ξεχωρίσουν τα εμβολιακά αντισώματα, απ' αυτά που προέρχονται από πραγματική μόλυνση.