Κατεχόμενα: Παναπεργία τη Δευτέρα – Δεν σταματούν μέχρι την αποχώρηση της «κυβέρνησης»

Μαζικές κινητοποιήσεις συντεχνιών έξω από τη «βουλή» – Οργή για τις αυξήσεις-ψίχουλα ύψους 7% εν μέσω πληθωρισμού.

Απόφαση για να κατέλθουν σε παναπεργία και να πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη «βουλή», τη Δευτέρα 6 Απριλίου, έλαβαν οι τουρκοκυπριακές συντεχνίες στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, σε δηλώσεις του εκ μέρους των συντεχνιών, ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας Τουρκοκυπρίων δασκάλων (KTÖS), Μπουράκ Μαβίς, ανέφερε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την αποχώρηση της «κυβέρνησης», την οποία κατηγόρησε ότι δεν σέβεται το δίκαιο και έχει χάσει τη νομιμοποίησή της στην κοινωνία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι συντεχνίες θεωρούν ότι οι πολίτες έχουν αφεθεί απροστάτευτοι απέναντι στον πληθωρισμό και τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, λόγω έλλειψης σχεδιασμού. Παράλληλα, επικρίνουν τις δηλώσεις του «υπουργού οικονομικών», ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι η μοναδική μισθολογική αύξηση για τους εργαζομένους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα ανέλθει στο 7,07%.

Οι συντεχνίες αφήνουν επιπλέον αιχμές κατά της «κυβέρνησης» για αδιαφάνεια, διαφθορά και ευνοιοκρατία στην κατακύρωση προσφορών, σημειώνοντας ότι οι ίδιες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και των αρχών του κράτους δικαίου.

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα προς όλους τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

