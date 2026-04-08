Μπαράζ αστυνομικών επιχειρήσεων: 7 συλλήψεις και 412 καταγγελίες σε ένα βράδυ

Επτά πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένων προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία το πρωί της Τετάρτης.

Οι επιχειρήσεις περιλάμβαναν οργανωμένες περιπολίες σε αστικές περιοχές, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα όπως μαχαιροφορία, εντάλματα προστίμου, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, μη παρουσία στο δικαστήριο και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 783 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 412 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 122 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 39 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 34 για μη ελεύθερα χέρια κατά τη οδήγηση (κινητό) και 33 χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ