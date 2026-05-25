Τα συγχαρητήρια τηλεφωνήματα στην Αννίτα για τη νίκη του ΔΗΣΥ - Σύντομα η απόφαση για την προεδρία της Βουλής

Ανοιχτό άφησε το ζήτημα της προεδρίας της Βουλής η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις εντός του κόμματος.

Ερωτηθείσα κατά πόσο προτίθεται να επαναδιεκδικήσει την προεδρία του σώματος, η κ. Δημητρίου απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, σημειώνοντας πως οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο διάστημα από το κόμμα.

«Ακόμα δεν έχουμε συζητήσει οτιδήποτε. Τις επόμενες ημέρες θα ασχοληθούμε με το θέμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να προεξοφλήσει τις αποφάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Δεν θα προεξοφλήσω τις αποφάσεις του ΔΗΣΥ. Το κόμμα θα ηγηθεί, θα λάβει τις αποφάσεις του και σύντομα θα ενημερωθείτε», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε λόγο για ένα ηχηρό μήνυμα των πολιτών υπέρ της σταθερότητας και της υπευθυνότητας, υποστηρίζοντας ότι οι ψηφοφόροι γύρισαν την πλάτη στον λαϊκισμό και την τοξικότητα.

«Οι πολίτες έστειλαν ηχηρό μήνυμα για σταθερότητα. Πρόκειται για νίκη σταθερότητας και υπευθυνότητας. Στάθηκαν απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητα για το κόμμα είναι πλέον η ισχυρή και ουσιαστική παρουσία στο νέο κοινοβούλιο.

«Μας ενδιαφέρει μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα και αυτό το έχουμε πετύχει. Τώρα απαιτείται σκληρή δουλειά, υπευθυνότητα και συνέπεια», σημείωσε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ αποκάλυψε επίσης ότι δέχθηκε συγχαρητήρια τηλεφωνήματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και από τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει προσηλωμένος στις αρχές και τις αξίες του. «Ο ΔΗΣΥ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από πρόσωπα. Είναι μια μεγάλη ιδέα που εργάζεται στη βάση αρχών και αξιών», κατέληξε.