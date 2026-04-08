Σε αδιέξοδο τρεις οικογένειες εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα - Έξι παιδιά χωρίς επίδομα (ηχητικό)

Σε αδιέξοδο βρίσκονται τρεις οικογένειες εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα, οι οποίες καταγγέλλουν ότι τα παιδιά τους, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν κυπριακή υπηκοότητα, δεν λαμβάνουν το επίδομα εγκλωβισμένων που δικαιούνται. Για την υπόθεση η Έλλη Γιωργαλλή μίλησε στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», περιγράφοντας μια κατάσταση παρατεταμένης αβεβαιότητας, χωρίς σαφείς εξηγήσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ζήτημα αφορά συνολικά έξι παιδιά από τρεις οικογένειες εγκλωβισμένων, τα οποία ζουν και φοιτούν στο ελληνικό σχολείο στο Ριζοκάρπασο.

Καμία απάντηση από τις αρχές

Όπως ανέφερε, τα δύο παιδιά της έχουν κανονικά κυπριακά έγγραφα, ωστόσο δεν λαμβάνεται καμία απόφαση για καταβολή επιδόματος, ούτε υπάρχει γραπτή ή σαφής προφορική απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Μας έχουν σε μια κατάσταση αναμονής χωρίς να ξέρουμε αν θα πληρωθούμε ή όχι», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η κα Γιωργαλλή εξήγησε ότι τα επιδόματα για τα παιδιά τους ανεστάλησαν με το αιτιολογικό ότι ο βιολογικός πατέρας τους είναι Τούρκος έποικος (για το κράτος είναι «αλλοδαπός»).

Σύμφωνα με την ίδια, το 2025 έγινε μία μόνο πληρωμή τον Φεβρουάριο, χωρίς να καλύπτονται πλήρως τα οφειλόμενα ποσά. Έκτοτε, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξει τακτοποίηση εντός του 2026, δεν έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό. Η ίδια κάνει λόγο για συνεχείς επικοινωνίες με το Υφυπουργείο Πρόνοιας, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα

Αναφέρθηκε επίσης σε επαφές με τον Επίτροπο Προεδρίας, Μάριο Χαρτσιώτη, ο οποίος, όπως είπε, είχε δεσμευθεί ότι θα εξεταστεί το θέμα και ότι ενδεχομένως θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος εγκλωβισμένου. Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. «Μας λένε ότι προσπαθούν, αλλά δεν μας εξηγεί κανείς τι σημαίνει αυτό στην πράξη», ανέφερε.

Η κ. Γιωργαλλή εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απουσία ανταπόκρισης από αρμόδιους φορείς, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας τόσο με το Υφυπουργείο όσο και με τον Επίτροπο παραμένουν αναπάντητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά τη διάρκεια της περσινής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για εγκλωβισμένα παιδιά, όπου, όπως υποστήριξε, της είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι θα προχωρούσαν οι πληρωμές. Ωστόσο, όπως λέει, η υπόσχεση αυτή δεν υλοποιήθηκε. Σε φετινή επίσκεψη, απουσία του Προέδρου, αναφέρει ότι έλαβε απάντηση πως τα επιδόματα δίνονται «κατά χάρη», κάτι που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού πλέον δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα.

Καταγγελίες για άνιση μεταχείριση

Παράλληλα, η κ. Γιωργαλλή εγείρει θέμα άνισης μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι σε άλλες περιπτώσεις, όπου η μητέρα είναι αλλοδαπή αλλά ο πατέρας Ελληνοκύπριος, τα επιδόματα καταβάλλονται κανονικά. Αντίθετα, στις δικές τους περιπτώσεις γίνεται επίκληση καταγγελιών για την ταυτότητα του πατέρα, χωρίς να δίνονται αποδείξεις ή επίσημες εξηγήσεις.

«Μιλούν για στήριξη των εγκλωβισμένων, αλλά στην πράξη δεν βρίσκονται χρήματα για επτά παιδιά», ανέφερε, καλώντας την πολιτεία να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Η ίδια σημείωσε ότι είχε απευθυνθεί στο παρελθόν και στην πρώην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου, η οποία είχε θέσει ερωτήματα προς το Υφυπουργείο. Η απάντηση που είχε δοθεί τότε, σύμφωνα με την κ. Γιωργαλλή, ήταν ότι τα επιδόματα καταβάλλονται «κατά χάρη».

Μπροστά στη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, δηλώνει ότι θα αποταθεί ακόμη και στα Ηνωμένα Έθνη, αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα μέσω της αποστολής που επισκέπτεται την περιοχή, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί το ζήτημα.

Ακούστε την παρέμβαση τής Έλλης Γιωργαλλή στην «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: