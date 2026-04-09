Έτοιμες να κατέβουν ξανά στο δρόμο για την ΑΤΑ οι τουρκοκυπριακές συντεχνίες

«Εάν αυτοί δεν αναγνωρίζουν τα νομικά μας δικαιώματα, τότε κι εμείς δεν αναγνωρίζουμε την απαγόρευση της απεργίας» ανέφερε μπροστά από το «γενικό νοσοκομείο» της κατεχόμενης Λευκωσίας η πρόεδρος της συντεχνίας των «κυβερνητικών» γιατρών, Οζλέμ Γκιουρκούτ. Παρούσες ήταν και οι ηγεσίες των συντεχνιών των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού», στην «τοπική αυτοδιοίκηση» και η Türk-Sen.

Η απεργία στα «δημόσια νοσοκομεία» απαγορεύθηκε από προχθές με «διάταγμα» της «κυβέρνησης». Η απεργία και οι κινητοποιήσεις των 62 συνδικάτων κι οργανώσεων αναβλήθηκαν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα αφού για τότε αναβλήθηκε και η συζήτηση στη «βουλή» για το επίμαχο «νομοσχέδιο» για την ΑΤΑ. Οι συντεχνίες των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» - El Sen, στην «τοπική αυτοδιοίκηση» - BES και η Dev İş ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν την απεργία.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της συντεχνίας νοσηλευτών και μαιών (KTHES), Ιμπραήμ Οζγκιότσμεν κλήθηκε σήμερα στην «αστυνομία» για να καταθέσει και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του λόγω της συμμετοχής του στις διαμαρτυρίες έξω από τη «βουλή».

Στο μεταξύ, σήμερα μπροστά από την «πρωθυπουργία» έκανε δήλωση ο πρόεδρος της συντεχνίας Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσιακλί λέγοντας ότι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκδίκαση της υπόθεσης για τα πλαστά πτυχία, η «κυβέρνηση» αύξησε τις τιμές των καυσίμων 3 φορές, αλλά όχι τους μισθούς. «Αυτή είναι η νοοτροπία που έχουμε και δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε. Δείτε την κατάσταση στην οποία έχετε φέρει τη χώρα. Όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους, λέγοντας ότι δεν το θέλει αυτό. Αν ο λαός δεν το θέλει αυτό, για λογαριασμό τίνος κάθεστε εδώ; Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με ένα διάταγμα. Αναγκάστηκαν να αποσύρουν το διάταγμα. Αυτή η απόσυρση είναι μια νίκη για τον λαό. Σε αυτό το σημείο, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να παραιτηθούν αμέσως και να πάνε σπίτι τους» είπε.

Εξάλλου σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι εξετάσεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είχαν αναβληθεί λόγω της απεργίας των εκπαιδευτικών οργανώσεων, θα γίνουν αύριο. Σήμερα τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τ/κ ιστοσελίδες και αναφορές σε ΜΚΔ, σήμερα το «υπουργείο παιδείας» ανέστειλε τους διορισμός 8 μελών της συντεχνίας τ/κ δασκάλων επειδή συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες. Η Χάβα Νταγσεβέρ, επικεφαλής του «εθνικού συμβουλίου επιθεώρησης, αξιολόγησης και προσανατολισμού της εκπαίδευσης» χαρακτήρισε αβάσιμα τα δημοσιεύματα.

Η ιστοσελίδα Μποκιούν Κίπρις γράφει ότι εκτός από συνδικαλιστές η «αστυνομία» έχει αρχίσει και καλεί κόσμο που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες έξω από την «βουλή». Στο δημοσίευμα γίνεται επίκληση αναρτήσεων πολιτών όπως του δάσκαλου Ονούρ Μπουτουνέρ, ο οποίος έγραψε στα ΜΚΔ πως επειδή χρησιμοποίησε το νόμιμο και δημοκρατικό δικαίωμά του η «αστυνομία» τον κάλεσε για κατάθεση και του απέδωσε κατηγορίες λόγω της συμμέτοχής του στις διαμαρτυρίες έξω από την «βουλή».

Ο πρόεδρος της συντεχνίας «δημοσίων» υπαλλήλων (KTAMS), Γκιουβέν Μπενγκιχάν δήλωσε σήμερα ότι οι συντεχνίες βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση και είναι έτοιμοι να κινητοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. «Εάν η κυβέρνηση συνεχίσει με τον νόμο τη Δευτέρα, θα πάμε αποφασιστικά στη βουλή με τη δύναμη που προέρχεται από τα μέλη μας, τους αγρότες και κτηνοτρόφους που μας στηρίζουν και τον λαό μας, και θα αντιταχθούμε στο νομοσχέδιο» είπε.

Ο Μπενγκιχάν πρόσθεσε ότι έλαβαν πληροφορίες ότι θα κατατεθούν τρεις ξεχωριστές αγωγές εναντίον τους, αλλά αυτό δεν θα τους αποτρέψει.

Αρικλί – Σενγκιούλ

Στο μεταξύ, ο μικρός εταίρος της «κυβέρνησης» και «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί έκανε λόγο για «οργανωμένη δράση» κατηγορώντας το ΡΤΚ πως παρακινούσε τους διαδηλωτές στη «βουλή» να κάνουν επεισόδια. «Προσήλθαν εργαζόμενοι από δήμους που ελέγχονται από το ΡΤΚ. Δημιούργησαν μια μαζική παρουσία. Λένε, "Ο λαός θέλει να φύγετε". Δεν είναι ο λαός που μας έφερε εδώ; Θα μπορέσουν όλοι να συγκεντρώσουν κόσμο και να πουν, "Ο λαός δεν σας θέλει";»

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του «δημάρχου» Κερύνειας, μέλους της κεντρικής επιτροπής του ΡΤΚ, Μουράτ Σενκιούλ. Οι δυο τους αντάλλαξαν μηνύματα μέσω αναρτήσεων στα ΜΚΔ.

Ο Αρικλί απευθυνόμενος στον Σενκιούλ στα ΜΚΔ τον ρώτησε «Αν έφερνα αύριο στην πόρτα σας υποστηρικτές του ΚΕΕ και του ΚΑ, θα υπέβαλες την παραίτησή σου;», με τον Σενκιούλ να απαντά πως «αν 5.000 άνθρωποι στην Κερύνεια θέλουν να παραιτηθώ, θα το κάνω. Ας έρθουν». Σημείωσε δε ότι στον «δήμο» Κερύνειας υπάρχον και υπάλληλοι που προέρχονται από το ΚΑ, το κόμμα του Ερχάν Αρικλί.

Εξάλλου, έγινε γνωστό πως ο «βουλευτής» το ΚΕΕ, Χασάν Κιουτσιούκ που λιποθύμησε χθες κατά την συζήτηση του «νομοσχεδίου» για την ΑΤΑ στην «βουλή» σήμερα υποβλήθηκε σε αγγειογράφημα και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: ΚΥΠΕ