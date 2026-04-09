Σε διαμαρτυρία για το κλείσιμο του «Melios Zoo Park» καλεί το Κίνημα Κυνηγών

Δημόσια διαμαρτυρία προγραμματίζουν οι «Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών», με αφορμή εξελίξεις που αφορούν τον χώρο του Melios Zoo.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Κίνημα, καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε ειρηνική συγκέντρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και ώρα 17:00, στον χώρο του ζωολογικού κήπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διοργανωτές θέτουν ως στόχο την «απαίτηση για δικαιοσύνη, διαφάνεια και απόδοση της αλήθειας», εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία τους με πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν την υπόθεση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Φίλοι , συμπολιτες , σας καλουμε σε ειρηνική διαμαρτυρία στον χώρο του MELIOS ZOO , την Τετάρτη 15/04 και ωρα 5 το απογευμα για να απαιτήσουμε δικαιοσύνη , διαφάνεια και την απόδοση της αλήθειας κόντρα στο διαχρονικά στημένο παιχνίδι του συστήματος. Είναι επιτακτική ανάγκη να ειμαστε όλοι παρών , μικροί και μεγάλοι , όσοι περάσαμε απο τον εξαιρετικό αυτό χώρο, όσοι πραγματικά πιστεύουμε στην ευημερία που αποδίδει με κόπο και μόχθο ο κ. Μέλιος τόσα χρόνια . Ενώνουμε την φωνή μας έναντι στο σύστημα , έναντι στους δήθεν και στα συμφέροντα, έναντι στην λανθασμένη απόφαση του Δικαστηρίου , έναντι στους θεσμούς και τις υπηρεσίες που κατάντησαν η μάστιγα του τόπου μας. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΩΝ