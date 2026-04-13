Πάσχα με γεύση... αβγού σοκολάτας

Ποια νονά αυτές τις ημέρες δεν αναζητά το ιδανικό πασχαλινό σοκολατένιο αβγό για το βαφτιστήρι της; Τα σοκολατένια αβγά έχουν και φέτος την τιμητική τους, προκαλώντας θαυμασμό και ενθουσιασμό τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Στα ζαχαροπλαστεία της Κύπρου, η ποικιλία είναι εντυπωσιακή, με σχέδια και γεύσεις που ικανοποιούν κάθε προτίμηση. Η σοκολάτα, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους πειρασμούς και για πολλούς μια μικρή καθημερινή απόλαυση.

Πασχαλινές δημιουργίες

Τα σοκολατένια αυβγά διατίθενται σε αμέτρητα σχέδια: από χαριτωμένα ζωάκια, όπως κουνελάκια, κοτούλες και αρνάκια, μέχρι νεραϊδούλες και αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων. Παράλληλα, πολλά είναι διακοσμημένα με πολύχρωμα πασχαλινά άνθη, μετατρέποντάς τα σε μικρά έργα τέχνης. Τα μεγέθη ποικίλλουν, καλύπτοντας κάθε ανάγκη, ενώ ορισμένα είναι τόσο καλαίσθητα που διστάζει κανείς να τα δοκιμάσει. Εξίσου σημαντική θέση κατέχουν και τα τσουρέκια, που παρασκευάζονται με μεράκι και βασίζονται σε παραδοσιακές συνταγές. Εκτός από τα κλασικά, ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα γεμιστά με πραλίνα φουντουκιού, κάστανο ή λευκή σοκολάτα. Τα τελευταία χρόνια, το τσουρέκι έχει εδραιωθεί ως βασικό πασχαλινό έδεσμα και στην Κύπρο, πλάι στις φλαούνες που παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης.

Παραγωγή και γεύσεις

Οι προετοιμασίες στα ζαχαροπλαστεία ξεκινούν αρκετές εβδομάδες πριν το Πάσχα, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Πολλά σοκολατένια αβγά είναι γεμιστά με σοκολατάκια, μικρά ντόνατς ή λουκουμάδες, ενώ δεν λείπουν οι σύγχρονες προσθήκες όπως κρέμες και πραλίνες. Οι παιδικές φιγούρες και τα χαρούμενα σχέδια παραμένουν από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. O Γιώργος Νεοκλέους, που ασχολείται με την παραγωγή αβγών, δήλωσε στον «Π» ότι τα σοκολατένια αβγά παρασκευάζονται κάποια εξ αυτών γεμιστά με σοκολατάκια, ενώ κάποια άλλα με ντόνατς μικρά, λουκουμάδες και sause bueno και κάποια άλλα γίνονται με σοκολάτα και με παιδικά σχέδια απ’ έξω. Τα κουνελάκια ωστόσο, παραδέχτηκε, και οι διάφορες φιγούρες καρτούν έχουν την τιμητική τους και φέτος. Σχετικά με τα τσουρέκια ο κ. Νεοκλέους είπε πως παρασκευάζει οκτώ διαφορετικά είδη, είναι τα απλά, και τα γεμιστά με διάφορες σοκολάτες. Πρόσθεσε ωστόσο πως αυτές τις ημέρες φτιάχνει και φλαούνες που αποτελεί το αγαπημένο και παραδοσιακό έδεσμα της Κύπρου και αυτές παρασκευάζονται με τυρί, χαλλούμι, μαστίχα, αβγά και δυόσμο.