Δεύτερη απόπειρα φόνου στη Λάρνακα – Τσακώθηκαν σε νυχτερινό κέντρο και τον μαχαίρωσε

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, επίθεσης που προκαλεί βαριά σωματική βλάβη και μαχαιροφορία με δράστη Σύρο ηλικίας 24 ετών, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 12 Απριλίου, περί ώρα 22:00, σε νυκτερινό κέντρο διασκέδασης στην λάρνακα.

Συγκεκριμένα δράστης και θύμα (Ελληνοκύπριος ηλικίας 19 ετών) βρίσκονταν και διασκέδαζαν εντός του ίδιου νυχτερινού υποστατικού σε παραλιακή περιοχή της Λάρνακας. Οι δύο δεν σχετίζονται μεταξύ τους και σε κάποια στιγμή προφανώς λόγο της πολυκοσμίας κτύπησε ο ένας στο σώμα του άλλου, με αποτέλεσμα να διαπληκτιστούν και το θύμα να δεχθεί επίθεση με κτύπημα στο πρόσωπο.

Ακολούθως το θύμα γυρνώντας να επιστρέψει στο τραπέζι του ένιωσε κάψη στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματος του και αντιλήφθηκε ότι αιμορραγούσε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τα φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει τυφλό τραύμα μήκους τριών εκατοστόμετρων, δεξιά νεφρικής χώρας και ρήξη νεφρού, το οποίο προκλήθηκε από νύσσον και τέμνων όργανο. Αυτός παραμένει για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία ενώ η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Η σκηνή εξετάστηκε από μέλη του ΤΑΕ λάρνακας όπου παραλήφθηκαν τεκμήρια ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη και εναντίων του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ λάρνακας.