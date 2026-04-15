Σε επ’ αόριστον απεργία οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο - Ζητούν αυξήσεις στους μισθούς

Σε επ’ αόριστον απεργία κατέρχεται το ωρομίσθιο προσωπικό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΚ, καταγγέλλοντας αδιάλλακτη στάση από την εργοδοτική πλευρά στο ζήτημα της αναβάθμισης των μισθολογικών κλιμάκων.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική οργάνωση, το αίτημα των εργαζομένων αφορά τη διασφάλιση αξιοπρεπών απολαβών, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση από την εργοδοσία για ουσιαστική εξέταση του ζητήματος.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 10:30 το πρωί έξω από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, στον Στρόβολο.