Live: Ανοίγω το Στενό του Ορμούζ για την Κίνα, λέει ο Τραμπ - Κατ΄αρχήν συμφωνία για συνάντηση, αναφέρει η WSJ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Τραγωδία στη Λεμεσό: Σύντομα στον Γενικό Εισαγγελέα ο φάκελος - Από σύνδρομο καταπλάκωσης έχασαν τη ζωή τους τα θύματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών σε σχέση με την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, που είχε ως απολογισμό τον θάνατο δυο συνανθρώπων μας και τον τραυματισμό άλλων.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, «συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από ενοίκους, ιδιοκτήτες, κυβερνητικές υπηρεσίες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Ευελπιστούμε ότι σύντομα οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν και ο φάκελος θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ότι στη βάση των οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας, θα εξαρτηθεί ο περαιτέρω χειρισμός της υπόθεσης και κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Τι έδειξε η νεκροτομή

Αναφορικά με την κατάρρευση κτιρίου στη Λεμεσό, διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή στις σορούς των δύο θυμάτων από τον ιατροδικαστή Δρ. Νικόλα Χαραλάμπους σύμφωνα με τον οποίο, ο θάνατος και των δύο θυμάτων οφείλεται στο σύνδρομο καταπλάκωσης.

 

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

