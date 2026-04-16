Σε πλατφόρμα όλες οι επικίνδυνες οικοδομές - Ψάχνουν λύσεις και βάζουν πίεση στους ιδιοκτήτες

Τρόπους για καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας αλλά και διάφορες νομοθετικές αλλαγές για διορθώσεις προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές ανά το παγκύπριο. Η κατεύθυνση έχει ως στόχο, κυρίως σε πρώτο στάδιο, την προστασία του κόσμου και ειδικά των ενοίκων, αλλά και ταυτόχρονα να δοθούν στους ΕΟΑ τα απαραίτητα εργαλεία για άμεση επίλυση του προβλήματος, με πίεση στους ιδιοκτήτες μέσω πλατφόρμας όπου θα δημοσιεύονται όλες οι επικίνδυνες οικοδομές για ενημέρωση του κόσμου. Η συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, με αντιπροσωπεία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) έγινε προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ την ίδια ώρα σε επικοινωνία είναι μεταξύ τους οι ΕΟΑ και οι δήμοι οι οποίοι αναμένετα...