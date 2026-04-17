Σε λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία «e-Κατάταξη» για στρατεύσιμους της 2026 ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

Τέθηκε την Παρασκευή σε λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία «e-Κατάταξη» για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων επιλογής των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τα μεσάνυκτα της 3ης Μαΐου 2026, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy, στη θεματική ενότητα «Στράτευση» και ακολουθώντας τη διαδρομή «Στρατολογία - e-Κατάταξη».

Σημειώνεται πως για την πρόσβαση στην Κυβερνητική Πύλη απαιτείται η δημιουργία προφίλ, ως πολίτης (φυσικό πρόσωπο) και η ταυτοποίησή του.

«Όσοι στρατεύσιμοι δεν προχώρησαν στη δημιουργία προφίλ και στη ταυτοποίησή του παρακαλούνται όπως άμεσα το διευθετήσουν», αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας.

Οι στρατεύσιμοι της 2026 ΕΣΣΟ μπορούν από σήμερα να υποβάλουν τη Δήλωση Στοιχείων Επιλογής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την καταχώριση της επιθυμίας τους σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και κατανομής στην Εθνική Φρουρά.

Η διαδικασία αφορά την κατανομή στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα, καθώς και την τοποθέτηση σε Μονάδες. Παράλληλα, περιλαμβάνει την επιλογή Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (Δόκιμοι) και εθνοφρουρών που θα υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομείς, Στρατονομία, ΟΥΚ).

Επιπλέον, σύμφωνα με το Υπουργείο, αφορά τις Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, τις Τεχνικές Ειδικότητες, τις Τεχνολογίες Αιχμής, καθώς και τη Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ).

Παράλληλα με τη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «e-Κατάταξη», τέθηκε σε λειτουργία στο Υπουργείο Άμυνας το Κέντρο Υποστήριξης Κατάταξης, για παροχή βοήθειας κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Γονείς, κηδεμόνες και στρατεύσιμοι μπορούν να επικοινωνούν στην τηλεφωνική γραμμή 1430, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της πλατφόρμας.

Όπως ενημερώνει το Υπουργείο Άμυνας, η εξυπηρέτηση παρέχεται από τις 08:00 έως τις 17:00 τις καθημερινές και από τις 08:00 έως τις 13:00 τις αργίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ