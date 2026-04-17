Αφθώδης πυρετός: Αναζητούν τι πήγε λάθος με τους χοίρους - Πλήγμα στην αγορά κρέατος

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει ο αφθώδης πυρετός, ο οποίος φαίνεται να εξαπλώνεται ραγδαία, μετά και τον εντοπισμό την περασμένη Τετάρτη του πρώτου θετικού κρούσματος σε μία από τις μεγαλύτερες χοιροτροφικές μονάδες, δυναμικότητας 4.000 ζώων, ώστε να δημιουργηθεί τρίτη μολυσμένη ζώνη. Ο εντοπισμός του εν λόγω κρούσματος στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Παλιομέτοχο, αλλά και η προσβολή των χοίρων, των οποίων η θανάτωση άρχισε σήμερα, προκάλεσαν έκπληξη στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες δηλώνουν ιδιαίτερα προβληματισμένες για την τροπή που έχει πάρει η διαχείριση της κρίσης.

«Είναι άξιο απορίας. Θα ήταν αναμενόμενο να βρεθεί κρούσμα σε μια χοιροτροφική μονάδα στα τρία και δέκα χιλιόμετρα από τις άλλες μολυσμένες περιοχές, σε Λευκωσία και Λάρνακα», δήλωσε σήμερα στον Alpha η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημιολογική έρευνα, τόνισε ότι «είναι άξιο απορίας, γιατί είναι αρκετά απομονωμένες αυτές οι μονάδες, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ίσως να φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας ή μηχανικά, όπως αυτοκίνητα, και άλλα υλικά. Είναι όπως τότε που λέγαμε στο COVID να μπούμε σε lockdown και κάποιοι δεν το τηρούσαν 100%. Και πήγαινε κάποιος, ο οποίος ήταν κάπως άρρωστος, και κολλούσαν και άλλοι. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε».

Εξάλλου η κα Γεωργιάδου δήλωσε ότι ο ιός βρέθηκε ενεργός, κάτι που προβληματίζει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ακόμα περισσότερο, καθώς, όπως είπε, «σημαίνει ότι η προσβολή του ιού έγινε τώρα».

Εικασίες για κενά στους ελέγχους

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, Πέτρος Καϊλάς, όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση αναφορικά με την προσβολή των ζώων στο συγκεκριμένο χοιροστάσιο, είπε ότι για τα αίτια μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή εικασίες.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ εξήγησε ότι δεν υπάρχει διαδικασία μεταφοράς χοίρων από τα κατεχόμενα, ώστε να υπερισχύει η εκδοχή ότι η προσβολή οφείλεται σε μεταφορά του ιού από τις κατεχόμενες περιοχές. Όπως τόνισε, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν υπήρξε δέουσα προσοχή και εξονυχιστική απολύμανση στα οχήματα των ζωεμπόρων, κατά τις μεταφορές αμνοεριφίων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς σε σφάγια το Πάσχα, και τα οχήματα που μετέφεραν τα αμνοερίφια στη συνέχεια παρέλαβαν χοίρους από το χοιροστάσιο, μεταφέροντας έτσι τον ιό.

Η θανάτωση των γουρουνιών άρχισε σήμερα. «Είναι ακόμα πιο δύσκολη η θανάτωση των χοίρων. Πολύ πιο δύσκολο από τις αγελάδες και τα αιγοπρόβατα. Θέλω να σκέφτομαι ότι επειδή στα γουρούνια είμαστε ακόμα στην αρχή, θα περιοριστεί μόνο εκεί», είπε η κα Γεωγιάδου.

Επηρεάστηκε η αγορά κρέατος

Την ίδια ώρα η πορεία ελέγχου της νόσου έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αγορά κρέατος, όσον αφορά την προμήθεια, τη διακίνηση και την ψυχολογία των καταναλωτών, οι οποίοι μείωσαν την κατανάλωση κατά 20%, μείωση η οποία φάνηκε στη αγορά αμνοεριφίων το Πάσχα.

Τα πιο πάνω δήλωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την εξάπλωση του ιού και σε χοιροτροφική μονάδα.

Εξήγησε ότι παρά το γεγονός ότι η σφαγή αμνοεριφίων ήταν μειωμένη, σφάγια έχουν μείνει απούλητα, προσθέτοντας ότι «οι πωλήσεις αμνοεριφίων ειδικά το Μεγάλο Σάββατο ήταν αποκαρδιωτικές».

Ερωτηθείς εάν παρατηρήθηκε οι καταναλωτές να στράφηκαν σε εισαγόμενα κρέατα προκειμένου να διασκεδάσουν την ανησυχία τους σε σχέση με τα εγχώρια προϊόντα κρέατος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών είπε ότι οι τακτικές εισαγωγές κρέατος είναι ανεξάρτητες και δεν σχετίζονται με την επάρκεια κρέατος από Κύπριους κτηνοτρόφους, καθώς επάρκεια υπάρχει.

Πρόσθεσε ότι στο χοιρινό κρέας υπάρχει πλεόνασμα και ότι το πρόβλημα στην αγορά κρέατος είναι ο φόβος των καταναλωτών, που παρά το γεγονός ότι ο ιός δεν βλάπτει τον άνθρωπο, εντούτοις επηρεάζει την ψυχολογία.

Ανησυχούν οι τυροκόμοι

Ανησυχία ότι εάν οι συνεχιστούν οι θανατώσεις γαλακτοπαραγωγών ζώων, θα μειωθεί η επάρκεια γάλακτος εξέφρασε ο εκτελεστικός γραμματέας του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου, Μιχάλης Κούλουρος, προσθέτοντας ότι κύριο μέλημα του Συνδέσμου είναι να προστατευθούν το χαλούμι και οι εξαγωγές. Σε δήλωση του είπε ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού συνεχίζουν να είναι ανησυχητικές, προσθέτοντας ότι ο Σύνδεσμος είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές του κράτους και έτοιμος για οποιεσδήποτε ενέργειες μπορούν να αναλάβουν οι τυροκόμοι.

Στόχος να συγκρατηθεί η εξάπλωση στη χοιροτροφία

Από την πλευρά της η κα Γεωργιάδου διαβεβαίωσε ότι στο παρόν στάδιο η κατάσταση στα αποθέματα γάλακτος και κρέατος, όπως και του ζωικού κεφαλαίου, είναι διαχειρίσιμη. Τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τα γαλακτοφόρα ζώα, μέχρι της παρούσης, θανατώθηκε το 2,6% των βοοειδών και το 6,6% των αιγοπροβάτων. «Το ζητούμενο είναι να συγκρατηθεί η εξάπλωση του ιού και στη χοιροτροφία», είπε

Επεσήμανε ταυτόχρονα ότι τα γουρούνια εκκρίνουν μεγαλύτερη ποσότητα ιού και τον διασπείρουν πιο έντονα και ως εκ τούτου είναι καθοριστικής σημασίας ο ιός να περιοριστεί στη συγκεκριμένη περιοχή και μόνο.