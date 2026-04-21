Ανοιξιάτικος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά - Πότε επιστρέφει η σκόνη

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ στην ατμόσφαιρα θα αρχίσει να παρατηρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία κατά το τριήμερο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.