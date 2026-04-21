ΙΣΟΤΗΤΑ: «Στο έλεος σκοπιμοτήτων» οι ΥΚΕ - Καταγγελίες για ανατροπή διαδικασιών και καθυστερήσεις

Η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ καταγγέλλει ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκονται «στο έλεος σκοπιμοτήτων», κάνοντας λόγο για ανατροπή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που δεν άπτονται του θεσμικού τους ρόλου. Όπως αναφέρει, παρά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μετά την απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 για καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων, η κατάθεση του «περί Προσφύγων Νόμου του 2026» «ουσιαστικά ανατρέπει» την προηγούμενη απόφαση, χωρίς ενημέρωση των συντεχνιών, καθιστώντας τη διαδικασία «ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα».

Την ίδια ώρα, η συντεχνία εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, σημειώνοντας ότι «εξακολουθούσαν να αγνοούνται ακόμη και τα τηλεφωνήματά μας», ενώ καταγγέλλει ότι διευθετήθηκε συνάντηση «αποκλειστικά» με άλλη συντεχνία. Κάνει λόγο για πρακτικές «διαίρει και βασίλευε» και θέτει ερωτήματα κατά πόσο «εξυπηρετούνται συγκεκριμένες σκοπιμότητες εις βάρος της ορθολογικής λειτουργίας του κράτους πρόνοιας», επισημαίνοντας ότι διαμορφώνονται συνθήκες που οδηγούν σε «κλιμακούμενα και δυναμικά μέτρα» για την προάσπιση του ρόλου των ΥΚΕ και των δικαιωμάτων των λειτουργών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο έλεος σκοπιμοτήτων

Σε συνέχεια της απεργιακής κινητοποίησης της 28ης Σεπτεμβρίου 2025, το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ είχε συμφωνήσει με την τότε Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Μαριλένα Ευαγγέλου, την ετοιμασία και παρουσίαση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για την απομάκρυνση αρμοδιοτήτων που δεν άπτονται του θεσμικού ρόλου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).

Η αλλαγή στο πρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, τον Δεκέμβριο του 2025, ουδόλως διαφοροποιεί την υποχρέωση της Πολιτείας για συνέχιση και ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας διαδικασίας. Υπό αυτό το πρίσμα, δόθηκε επαρκής χρόνος στη νυν Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, για ενημέρωση και χειρισμό των εκκρεμοτήτων, λαμβανομένων υπόψη και των αυξημένων υποχρεώσεων της θέσης της.

Εντούτοις, και ενώ καταβάλλονταν φιλότιμες προσπάθειες για επανεκκίνηση του ουσιαστικού διαλόγου αναφορικά με την αφαίρεση των ξένων αρμοδιοτήτων από τις ΥΚΕ, τον Μάρτιο του 2026, με την κατάθεση του «περί Προσφύγων Νόμου του 2026» στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατέστη εξόχως αντιληπτό ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2025 — για μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν τους αιτητές διεθνούς προστασίας από τις ΥΚΕ στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026 — ουσιαστικά ανατράπηκε, χωρίς την παραμικρή προηγούμενη ενημέρωση των συντεχνιακών φορέων.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η διαδικασία μεταφοράς καθίσταται πλέον ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα, δεδομένου ότι στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο υφίσταται ρητή πρόνοια, σύμφωνα με την οποία για τον καθορισμό οποιουδήποτε χρονοδιαγράμματος μεταφοράς αρμοδιοτήτων απαιτείται τόσο τροποποίηση του ίδιου του νόμου όσο και νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στις 16/04/2026 πληροφορηθήκαμε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είχε προωθηθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 23/04/2026. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και το επείγον της κατάστασης, τα Κλαδικά Συμβούλια και των δύο αντιπροσωπευτικών συντεχνιών — ΙΣΟΤΗΤΑ και ΠΑΣΥΔΥ — έθεσαν κοινή προθεσμία μέχρι τις 11:00 π.μ. της 20ής Απριλίου 2026, προς την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, για την άμεση διευθέτηση συνάντησης.

Στις 20/04/2026, και ενώ εξακολουθούσαν να αγνοούνται ακόμη και τα τηλεφωνήματά μας, πληροφορηθήκαμε ότι η Υφυπουργός είχε διευθετήσει συνάντηση αποκλειστικά με την ΠΑΣΥΔΥ. Ως εκ τούτου, αντιπροσωπεία του Κλαδικού Συμβουλίου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ μετέβη αυτοβούλως στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, με σκοπό να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη συνάντηση και με τη δική μας πλευρά.

Η Υφυπουργός απέφυγε να συναντήσει την αντιπροσωπεία μας, επικαλούμενη ανειλημμένες υποχρεώσεις και περιοριζόμενη σε αόριστη αναφορά για μελλοντική επικοινωνία, αφήνοντας ως ενδεχόμενο την πραγματοποίηση συνάντησης σε μεταγενέστερο — και μη προσδιορισμένο — στάδιο.

Σήμερα, ενημερωθήκαμε μέσω ανακοίνωσης του Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ ότι η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας φέρεται να δεσμεύτηκε προφορικά ότι εντός ενός μηνός θα προσκομίσει χρονοδιάγραμμα για μεταφορά αρμοδιοτήτων, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης τον ένα χρόνο — ήτοι χρονικό ορίζοντα που υπερβαίνει κατά πολύ τα ήδη συμφωνηθέντα και παρατείνει επ’ αόριστον την εκκρεμότητα.

Τα πιο πάνω εγείρουν εύλογα και αναπόφευκτα ερωτήματα:

Μήπως κάποιοι επιλέγουν να διοικούν με τη λογική του «διαίρει και βασίλευε»;

Μήπως εξυπηρετούνται συγκεκριμένες σκοπιμότητες εις βάρος της ορθολογικής λειτουργίας του κράτους πρόνοιας;

Μήπως, εν τέλει, δεν υπηρετείται από όλους τους εμπλεκομένους το πραγματικό συμφέρον των ΥΚΕ και των πολιτών που αυτές εξυπηρετούν;

Το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ επαναλαμβάνει με έμφαση τη θέση του για την ανάγκη άμεσης, ουσιαστικής και συνολικής αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων που αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, μέσω θεσμικού διαλόγου με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Η κατάσταση που επικρατεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καταγράφεται ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τους Λειτουργούς να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ανταπόκριση στα καθήκοντά τους, υπό συνθήκες διογκούμενου φόρτου και συνεχούς επιβάρυνσης με αλλότριες αρμοδιότητες. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και των χειρισμών που καταγράφονται σε επίπεδο διοίκησης, διαμορφώνονται αντικειμενικά οι συνθήκες εκείνες που οδηγούν σε ένταση και στη λήψη κλιμακούμενων και δυναμικών μέτρων, για την προάσπιση τόσο του θεσμικού ρόλου των ΥΚΕ όσο και των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των Λειτουργών τους.

Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών

Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ