«Ή μαζί μας ή απέναντι»: Λίστα με «καλούς» και «κακούς» συμμάχους εντός ΝΑΤΟ έχει καταρτίσει ο Τραμπ

Σχέδιο αξιολόγησης των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ με βάση τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν φαίνεται να έχει εκπονήσει ο Λευκός Οίκος, δημιουργώντας μια άτυπη «λίστα καλών και κακών» συμμάχων και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναζητά τρόπους να τιμωρήσει συμμάχους πο και Αμερικανό αξιωματούχο του Πενταγώνου που επικαλείται το Politico, το σχέδιο περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνεισφοράς των κυ δεν στήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτεςρατών-μελών στη Συμμαχία και την κατάταξή τους σε κατηγορίες. Η επεξεργασία του έγινε ενόψει της πρόσφατης επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσιγκτον. Η πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της πρόθεσης του Τραμπ να υλοποιήσει τις απειλές του κατά συμμάχων που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αμερικανικές επιλογές, ασκώντας επιπλέον πίεση στη Συμμαχία, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί από παρεμβάσεις όπως η πρόταση για προσάρτηση της Γροιλανδίας ή η απειλή πλήρους αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε ήδη από τον Δεκέμβριο προϊδεάσει για τη λογική αυτή, σημειώνοντας ότι «οι σύμμαχοι που συμβάλλουν ουσιαστικά, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής, θα απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης», ενώ όσοι δεν ανταποκρίνονται «θα αντιμετωπίζουν συνέπειες».

Ασαφή τα οφέλη για τους «καλούς» και οι «κυρώσεις» για τους «κακούς»

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ασαφείς, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποια θα είναι τα πιθανά «οφέλη» ή οι «κυρώσεις». Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, μια πιθανή επιλογή θα ήταν η αναδιάταξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, αν και κάτι τέτοιο θα είχε σημαντικό κόστος και επιχειρησιακές δυσκολίες. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι οι ΗΠΑ «έχουν στηρίξει διαχρονικά τους συμμάχους τους», αλλά δεν έλαβαν αντίστοιχη στήριξη στην επιχείρηση «Epic Fury», προειδοποιώντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θυμούνται».

Στο πλαίσιο αυτό, χώρες όπως η Ρουμανία και η Πολωνία εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ευνοηθούν, καθώς διατηρούν καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον και έχουν συμβάλει ενεργά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις. Αντίθετα, χώρες όπως η Ισπανία, αλλά και σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, φέρονται να μην ανταποκρίθηκαν πλήρως στα αιτήματα των ΗΠΑ, είτε απορρίπτοντας είτε καθυστερώντας τη στήριξή τους. Το σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, κοινών ασκήσεων ή πωλήσεων οπλικών συστημάτων, ανάλογα με τη στάση κάθε χώρας.

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και εντός των ΗΠΑ. Ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ προειδοποίησε ότι «δεν βοηθά όταν οι αμερικανικές ηγεσίες μιλούν απαξιωτικά για τις συμμαχίες», υπογραμμίζοντας τα πολιτικά και στρατηγικά οφέλη τους. Αναλυτές εκφράζουν επίσης αμφιβολίες για το κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί μια ακόμη κρίση στις σχέσεις με την Ευρώπη, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση εντός του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω τη Συμμαχία.

«Ο Τραμπ και η ομάδα του προσπαθούν να βγουν από το αδιέξοδο που οι ίδιοι δημιούργησαν», δήλωσε ο Τζόελ Λιναϊνμάκι, Φινλανδός πρώην αξιωματούχος που εργάστηκε για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ το 2023. «Πιθανότατα η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει ένα ακόμη εχθρικό μέτωπο με την Ευρώπη, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος».

