Σύγκρουση τρένων στη Δανία - Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν τραυματιστεί μετά από τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με το Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Hillerød, βόρεια της Κοπεγχάγη, όταν δύο τοπικά τρένα συγκρούστηκαν υπό μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την κατάστασή τους. Όπως διευκρίνισε, όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από τους συρμούς και δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: parapolitika.gr