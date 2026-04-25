«Εξαιρετικά περίπλοκη» μια επιχείρηση κατάσχεσης εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, προειδοποιεί αναλυτής

Μια ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσχεση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα ήταν «εξαιρετικά περίπλοκη» και θα ενείχε πολύ υψηλό ρίσκο, σύμφωνα με τον αναλυτή Τζέισον Καμπελ, ανώτερο συνεργάτη του Middle East Institute και πρώην διευθυντή για το Αφγανιστάν στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Καμπελ υπογράμμισε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα απαιτούσε απόλυτη ακρίβεια σε επίπεδο πληροφοριών. «Θα έπρεπε να υπάρχει σχεδόν βεβαιότητα για την τοποθεσία του εμπλουτισμένου ουρανίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση διασποράς του υλικού σε πολλαπλές εγκαταστάσεις, ο κίνδυνος αυξάνεται εκθετικά, καθώς θα απαιτούνταν ταυτόχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ως βασικά σημεία ενδιαφέροντος για την αποθήκευση των ιρανικών αποθεμάτων ανέφερε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν, Νατάνζ και Φορντό, με το Ισφαχάν να θεωρείται ο πιθανότερος κύριος στόχος.

«Από αξιόπιστες πληροφορίες ανοιχτών πηγών γνωρίζουμε ότι το Ιράν πιθανότατα μετέφερε το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στην εγκατάσταση του Ισφαχάν πριν από τον περσινό πόλεμο διάρκειας 12 ημερών», σημείωσε.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το σενάριο, τα τεχνικά εμπόδια χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά. Σύμφωνα με τον Campbell, οι τρεις γνωστές είσοδοι της εγκατάστασης έχουν υποστεί ζημιές από τις περσινές συγκρούσεις και στη συνέχεια έχουν «σφραγιστεί» από τις ιρανικές αρχές με χώμα, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Οι εκτιμήσεις αυτές αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους που θα συνόδευαν οποιαδήποτε προσπάθεια στρατιωτικής επέμβασης με στόχο τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού υλικού, σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.

