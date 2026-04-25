Απίστευτη γκάφα ολκής στις ΗΠΑ: Ύψωσαν σημαίες τις Αυστραλίας, αντί της Βρετανίας λίγο πριν την άφιξη του Καρόλου

Η Περιφέρεια της Κολούμπια ανέλαβε την ευθύνη για το λάθος που ύψωσε αυστραλιανές σημαίες αντί για βρετανικές κοντά στον Λευκό Οίκο, ενόψει της επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον. Το σφάλμα διορθώθηκε γρήγορα, ανακοίνωσε αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Μεταφορών.

Δεκαπέντε αυστραλιανές σημαίες συμπεριλήφθηκαν στις 230 βρετανικές σημαίες που τοποθετήθηκαν για την υποδοχή του Βρετανού βασιλιά για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.

Το ταξίδι θα έχει ως στόχο να ενισχύσει την «ειδική» σχέση των δύο συμμάχων, η οποία έχει βυθιστεί στο χαμηλότερο σημείο της εδώ και 70 χρόνια εν μέσω εντάσεων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η επικείμενη κρατική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων Λονδίνου – Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο BBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον βασιλιά «φανταστικό» και «γενναίο άνθρωπο», σημειώνοντας ότι τον γνωρίζει εδώ και χρόνια και ότι η επίσκεψη θα έχει «θετικό αντίκτυπο».

