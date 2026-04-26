Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ένοπλος άνοιξε πυρ ενώ ήταν στην αίθουσα ο Τραμπ (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το Σάββατο το βράδυ, αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα στο ξενοδοχείο Washington Hilton, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρυνθεί άμεσα από τον χώρο από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν παρόντες το προεδρικό ζεύγος και πολλοί υπουργοί.

BREAKING: Trump was just rushed off the stage during the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/s9w1FW9BJ7 — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Πλάνα δείχνουν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο εκτός του χώρου, λίγο μετά τους πυροβολισμούς.

Replay video of shots being heard and President Trump and the rest of the stage being evacuated from the WHCA Dinner. pic.twitter.com/t908J3v47b — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) April 26, 2026

Λίγη ώρα αργότερα οι Μυστικές Υπηρεσίες, αλλά και ο Τραμπ έκαναν λόγο για σύλληψη του δράστη. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο για την επίθεση ως έναν 30χρονο άνδρα από την Καλιφόρνια.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς «επιτέθηκε» σε σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι χειρός και πολλά μαχαίρια», είπε ο Κάρολ. «Καθώς έτρεχε μέσα από αυτό το σημείο ελέγχου, μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισαν αυτό το άτομο», ανέφερε. Ο Κάρολ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος και οι αστυνομικοί «αντάλλαξαν πυροβολισμούς».

Σύμφωνα με το CNN στο περιστατικό πυροβολήθηκε ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Η σφαίρα χτύπησε τον προστατευτικό εξοπλισμό του πράκτορα και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του πράκτορα δεν ήταν άμεσα σαφής.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ακούστηκαν πέντε έως επτά πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση.

Λίγο μετά το περιστατικό ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε:

«Ήταν μια πραγματικά έντονη βραδιά στην Ουάσινγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος. Ο δράστης συνελήφθη και πρότεινα να “συνεχιστεί η εκδήλωση”, αλλά θα καθοδηγηθούμε πλήρως από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα λάβουν απόφαση σύντομα. Ανεξάρτητα από αυτή την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε σχεδιαστεί και απλώς θα χρειαστεί να το κάνουμε ξανά».

Το πρόγραμμα του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα «ξαναρχίσει», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουεϊτζία Τζιανγκ. Ωστόσο αποφασίστηκε η εκδήλωση να μην συνεχιστεί.

Police are seen running through the Washington Hilton, where the White House Correspondents’ Dinner is being held.pic.twitter.com/r8TdcAqnKI https://t.co/9jpdsuHTik — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Ο Τραμπ αρχικά ήθελε να επιστρέψει στον χώρο του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αλλά η Μυστική Υπηρεσία ήταν αντίθετη, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης. Τελικά ο Τραμπ δήλωσε ότι επιστρέφει στον Λευκό Οίκο και θα δώσει συνέντευξη Τύπου.

BREAKING: Police tell bystanders to stand back at the hotel where the White House Correspondents’ Dinner is being held after shots were reportedly fired. pic.twitter.com/DpPK4wOYOV — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

«Οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν να αποχωρήσουμε από τον χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, κάτι που θα κάνουμε άμεσα. Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου σε 30 λεπτά από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία, καθώς και ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι απολύτως ασφαλείς. Θα σας μιλήσουμε σε μισή ώρα. Έχω ήδη επικοινωνήσει με όλους τους υπεύθυνους της εκδήλωσης και θα την επαναπρογραμματίσουμε εντός 30 ημερών», έγραψε ο Τραμπ σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να απευθύνει ομιλία στην εκδήλωση, στην πρώτη του παρουσία στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο πρόεδρος είχε επιλέξει να μην παραστεί στο συγκεκριμένο γεγονός, ενώ απείχε και μετά την επανεκλογή του.

Το Washington Hilton, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, είναι το σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Πηγή: cnn.gr / protothema.gr