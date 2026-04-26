Οι αμερικανικές αρχές για τα κίνητρα του δράστη: Είχε στόχο αξιωματούχους, πιθανώς και τον Ντόναλντ Τραμπ

Στην πρώτη επίσημη τοποθέτησή τους για τα κίνητρα του δράστη προχώρησαν οι αμερικανικές δικαστικές αρχές.

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε ότι το κίνητρο του δράστη της επίθεσης βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, αλλά ότι τα «προκαταρκτικά» ευρήματα υποδηλώνουν ότι στοχοποιούσε αξιωματούχους της κυβέρνησης, «πιθανώς» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου.

Μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Μπλανς είπε ότι οι ερευνητές εξετάζουν πληροφορίες ότι ο Κόουλ Τόμας Αλεν συναρμολόγησε το όπλο στο ξενοδοχείο, προσθέτοντας ότι ο «δεν κατάφερε να φτάσει πολύ μακριά».

«Μόλις που διέσχισε την περίμετρο ασφαλείας», είπε.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι εναντίον του θα ασκηθούν διώξεις τη Δευτέρα.

Τι είπε κατά τη σύλληψή του

Ανάλογη πάντως φέρεται να ήταν και η διατύπωση του 31χρονος δασκάλου προς τις αρχές μετά τη σύλληψή του: Οτι σκοπός του ήταν να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο CBS News, δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, ο συλληφθείς δεν είπε συγκεκριμένα ότι στόχος ήταν ο Πρόεδρος Τραμπ, αλλά ανέφερε μόνο «αξιωματούχους της κυβέρνησης».

Το διαδικτυακό προφίλ

Προφίλ στο LinkedIn που αντιστοιχεί στο όνομα και τη φωτογραφία του Άλεν, τον περιγράφει ως καθηγητή μερικής απασχόλησης στην C2 Education, μιας εταιρείας προετοιμασίας μαθητών για εξετάσεις. Η C2 είχε ομομάσει τον Άλεν «καθηγητή του μήνα» τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια το 2017 (Caltech) με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επιστήμη υπολογιστών από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Ντομίνγκεζ Χιλς πέρυσι.

Ως φοιτητής στο Caltech, εμφανίστηκε σε ένα τοπικό ρεπορτάζ το 2017 για την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Cole Thomas Allen was seen in a conference back in March of 2017.



Aging into the Future' conference brings new tech to help seniors



Cal Tech student Cole Allen developed a prototype for a wheel chair emergency brake.



"The wheelchair brakes tend to lock the wheels, but don't… https://t.co/dU5dZiyL2p pic.twitter.com/1oYQsnhplc — B. Wilkins lll 🇺🇸 (@ScummyMummy511) April 26, 2026

Ο Άλεν είχε δωρίσει 25 δολάρια στην προεδρική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής.

Ο Άλεν περιέγραφε επίσης τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών και φαίνεται να έχει δημοσιεύσει ένα παιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam για 1,99 δολάρια. Κατοχύρωσε εμπορικό σήμα για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία εμπορικών σημάτων.

Στον λογαριασμό του στο Linkedin, ο Άλεν ανέφερε ότι «αυτήν τη στιγμή αναπτύσσει ένα δεύτερο παιχνίδι, με το όνομα «First Law»».

Πηγή: naftemporiki.gr