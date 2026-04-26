Κανονικά θα γίνει η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Ουάσιγκτον παρά την επίθεση στις ΗΠΑ

Θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Καρόλου στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον Πρέσβη της χώρας στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δηλώσεις του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Κρίστιαν Τέρνερ, ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ενώ θα παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του το επόμενο βράδυ.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επικοινώνησαν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, μετά το χθεσινοβραδινό περιστατικό.

Το Μπάκιγχαμ εξετάζει με ΗΠΑ τον αντίκτυπο πυροβολισμών στην επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τις αμερικανικές αρχές την Κυριακή, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο περιστατικό πυροβολισμών σε δείπνο όπου παρευρισκόταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επηρεάσει τον σχεδιασμό της κρατικής επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, αφού ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον προσωπικού ασφαλείας σε κοντινή απόσταση. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι πυροβολισμοί πιθανότατα στόχευαν τον ίδιο και αξιωματούχους της κυβέρνησης, δήλωσε ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς.

Ο Μπλανς πρόσθεσε ότι είναι βέβαιος πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα.

Εκπρόσωπος των Ανακτόρων ανέφερε ότι ο βασιλιάς ενημερώνεται πλήρως για τις εξελίξεις και εξέφρασε ανακούφιση που ο Τραμπ, η σύζυγός του και όλοι οι παρευρισκόμενοι δεν τραυματίστηκαν.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με Αμερικανούς συναδέλφους και τις αντίστοιχες ομάδες μας, προκειμένου να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου ενδέχεται να επηρεάσουν ή όχι τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με πηγή των Ανακτόρων, ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα επικοινώνησαν ιδιωτικά με τον Τραμπ και τη σύζυγό του, πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Το βασιλικό ζεύγος αναμένεται να φθάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα για τετραήμερη επίσκεψη, η οποία περιλαμβάνει ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ και ομιλία στο Κογκρέσο, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.

To υψηλόβαθμο στέλεχος της Κυβέρνησης του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, Ντάρεν Τζόουνς, δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας ενόψει της επίσκεψης του βασιλιά, προσθέτοντας ότι οι εκτενείς συνομιλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

«Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη της Αυτού Μεγαλειότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, οι υπηρεσίες ασφαλείας μας παραμένουν προφανώς σε στενή συνεργασία εκ των προτέρων», δήλωσε ο Τζόουνς στο Sky News.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ επιδιώκει να ενισχύσει την «ειδική σχέση» ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου, έπειτα από πρόσφατες διπλωματικές εντάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ