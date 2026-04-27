«Οι ΗΠΑ ξεφτιλίζονται»: Σκληρή επίθεση Μερτς κατά Τραμπ - Ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης – «Δεν κατάλαβα αρχικά τον κίνδυνο»

Όπως περιγράφουν πηγές ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα κρίσιμα λεπτά, αν και η συνολική επιχείρηση εξουδετέρωσης και ελέγχου της κατάστασης διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε έξω από αίθουσα χορού, την ώρα που βρισκόταν στο σημείο.

Όπως ανέφερε, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου. Σύντομα, ωστόσο, όταν έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για επίθεση, οι άνδρες της ασφάλειάς του προσπάθησαν να τον απομακρύνουν άμεσα.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τελικά οδηγήθηκε στο πάτωμα μαζί με την πρώτη κυρία, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχείο Washington Hilton. Παράλληλα, εξήρε τον επαγγελματισμό των πρακτόρων και των μελών της ασφάλειάς του, οι οποίοι, όπως είπε, αντέδρασαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης την πρότασή του για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού εντός του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει «100% ασφάλεια», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο του μανιφέστου του δράστη της επίθεσης, στο οποίο, σύμφωνα με τις αναφορές, ακούγονται βαριές κατηγορίες εναντίον του. Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ακραίες αναφορές που απορρέουν, όπως είπε, από μια «διαστρεβλωμένη και πολιτικά τοξική πραγματικότητα».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, τόνισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις και «συκοφαντίες», όπως τις χαρακτήρισε, δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από τη δημόσια δράση του.

Η ένοπλη επίθεση που είχε στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/4) στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν των ανταποκριτών, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο δράστης, οπλισμένος με πιστόλι, καραμπίνα και μαχαίρια, πέρασε τρέχοντας από σημείο ελέγχου, ανοίγοντας πυρ και αιφνιδιάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εισβολής τραυματίστηκε ένας πράκτορας

Ακολουθώντας αυστηρά το πρωτόκολλο, άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας φυγάδευσαν άμεσα τον πρόεδρο Τραμπ, τη σύζυγό του και τον αντιπρόεδρο, μεταφέροντάς τους σε διαφορετικούς, ασφαλείς χώρους εντός του ξενοδοχείου. Την ίδια στιγμή, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον δράστη, πριν αυτός καταφέρει να εισέλθει στην κεντρική αίθουσα του χορού, η οποία ήταν κατάμεστη από δημοσιογράφους και προσκεκλημένους.

Η σύλληψη του ενόπλου ολοκληρώθηκε με τον δράστη πεσμένο στο έδαφος, με χειροπέδες πισθάγκωνα, εικόνα που αποτυπώθηκε σε φωτογραφία και έκανε γρήγορα τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Πηγή:  ertnews.gr

