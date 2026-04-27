Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τον καρκίνο στο επίκεντρο κοινής εκδήλωσης ΤΕΠΑΚ – Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Καρκίνο (ECO) συνδιοργανώνουν τη Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, υψηλού επιπέδου εκδήλωση στο ξενοδοχείο Hilton στην Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Διασφαλίζοντας έναν διαρκή αντίκτυπο από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο και την Αποστολή της ΕΕ για τον Καρκίνο» και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της προόδου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για τον Καρκίνο (EU Beating Cancer Plan) και της Αποστολής για τον Καρκίνο (Cancer Mission), στον προσδιορισμό των επόμενων βημάτων πολιτικής και στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής, διαχρονικά βιώσιμης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον καρκίνο.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Καθηγητής Ανδρέας Χαραλάμπους, πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καρκίνου και Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, ενώ μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται η Στέλλα Κυριακίδου, πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας, η Maria Pilar AGUAR FERNANDEZ Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας (DG Research and Innovation) και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κορυφαίοι ερευνητές και εκπρόσωποι ασθενών από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι εργασίες διαρθρώνονται σε τέσσερις βασικούς και αλληλοσυμπληρούμενους θεματικούς άξονες: την εκστρατεία «Reach Higher for Cancer Care», που στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ισότητας στην ογκολογική φροντίδα· την Εγγραμματοσύνη Υγείας και την Ψηφιακή Υγεία, με έμφαση στην ενδυνάμωση των πολιτών και την αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων για την πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και υπηρεσίες· τον Καρκίνο ανά Φύλο, που αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία μεταξύ ανδρών και γυναικών· και, τέλος, την Ψυχική Υγεία στη Φροντίδα του Καρκίνου, εστιάζοντας στην ολιστική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.

Οριζόντια σε όλους τους άξονες διατρέχει η ισχυρή έμφαση στη φωνή και την εμπειρία των ασθενών, καθώς και στην αποτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών στην καθημερινότητά τους, με στόχο τη διαμόρφωση παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί εξειδικευμένο εργαστήριο αφιερωμένο στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πρόληψη του καρκίνου, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων eCAN Plus και iNTERVENE. Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων για την υποστήριξη της έγκαιρης ανίχνευσης, της ενημέρωσης του πληθυσμού και της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας και των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από πρακτικές εφαρμογές και ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, θα αναδειχθεί ο ρόλος της διαλειτουργικότητας, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ηθικής αξιοποίησης των τεχνολογιών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού και ανθρωποκεντρικού πλαισίου πρόληψης του καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διάσκεψη συνιστά μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο να διαδραματίσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής ευρωπαϊκής ατζέντας για τον καρκίνο, συμβάλλοντας στον διάλογο για πολιτικές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Μέσα από τη συμμετοχή της, η χώρα μπορεί να αναδείξει τις εθνικές της προτεραιότητες και καλές πρακτικές, ενώ παράλληλα να επωφεληθεί από την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αξιοποιώντας τη συνδυασμένη τεχνογνωσία της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, των οργανώσεων ασθενών, καθώς και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η διάσκεψη δημιουργεί ένα δυναμικό πλαίσιο συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης πολιτικών. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα ανάπτυξης στοχευμένων παρεμβάσεων, την προώθηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, με τελικό στόχο τη βελτίωση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για δημοσιογραφική κάλυψη.