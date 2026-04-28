Το... γυρίζει ο Μαγκιάρ: Συνάντηση με τον Ζελένσκι «ψήνει» ο Ούγγρος πρωθυπουργός για να «σπάσει τον πάγο» με το Κίεβο

Ο Μαγιάρ δέχτηκε την Τρίτη (28/4) στο γραφείο του τον δήμαρχο του Μπερεγκσάς, Ζόλταν Μπάμπιακ ο οποίος τον ενημέρωσε για την κατάσταση των Ούγγρων στην Υπερκαρπαθία «και τις φρικαλεότητες του πολέμου».

Τετ α τετ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Ιούνιο προτείνει ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ σε μία στρατηγική που στόχο έχει να αναθερμάνει τις σχέσεις των δύο χωρών, μετά την αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία της Βουδαπέστης. 

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του, σκοπός είναι να «ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις» και να επιλυθεί μια διαμάχη σχετικά με τα δικαιώματα των Ούγγρων που ζουν στη δυτική Ουκρανία.

«Πρότεινα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούμε στις αρχές Ιουνίου, σε μια συμβολική τοποθεσία, την πόλη Μπερεχόβε (στην Ουκρανία), όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ούγγροι» έγραψε στο Facebook.

«Συμφωνήσαμε ότι είναι προς το συμφέρον των Ούγγρων που ζουν στην Υπερκαρπαθία να θέσουμε τη σχέση μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας σε νέα βάση» σημείωσε.

