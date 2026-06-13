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ΒΙΝΤΕΟ: Ο Πρόεδρος καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία του κυβερνητικού έργου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε βίντεο που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι σε κάθε σύγχρονο κράτος οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν και να ενημερώνονται για τις πολιτικές της Κυβέρνησης και, ειδικότερα, για όλα αυτά που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Την πλατφόρμα diakivernisi.gov.cy καλεί τους πολίτες να επισκεφτούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να ενημερωθούν και να κρίνουν τη συνέπεια λόγων και έργων της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι σε κάθε σύγχρονο κράτος οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν και να ενημερώνονται για τις πολιτικές της Κυβέρνησης και, ειδικότερα, για όλα αυτά που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

"Αντιλαμβανόμενοι αυτό το δικαίωμα των πολιτών, αλλά και ως δική μας, ελάχιστη υποχρέωση μέσα και στο πλαίσιο για διαφάνεια και λογοδοσία, καθιερώσαμε τον θεσμό της ετήσιας παρουσίασης του κυβερνητικού προγραμματισμού, στην αρχή κάθε χρόνου. Πρόκειται για μια καινοτόμα πολιτική πράξη που προσφέρει στον κάθε πολίτη τη δυνατότητα να μάς παρακολουθεί, να μάς ελέγχει και να μάς κρίνει καθημερινά", σημείωσε.

Μέσα απο την ίδια συλλογιστική, συνέχισε, η Κυβέρνηση προχώρησε και με την ηλεκτρονική πλατφόρμα diakivernisi.gov.cy, μέσω της οποίας ο κάθε πολίτης, ο Τύπος, κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα, μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, μαζί με πολλές άλλες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις πολιτικές της Κυβέρνησης. "Γρήγορα, εύκολα και απλά", σημείωσε.

"Σας καλώ, λοιπόν, να επισκεφθείτε την πλατφόρμα diakivernisi.gov.cy, να ενημερωθείτε, να μάς κρίνετε για τη συνέπεια λόγων και έργων, και μέσα από τα σχόλια σας, την κριτική σας που είναι καλοδεχούμενη, να μάς βοηθήσετε να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί, πάντα προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας μας. Για εμάς, η Διαφάνεια και η Λογοδοσία δεν είναι σύνθημα. Είναι ελάχιστη υποχρέωση έναντι όλων εσάς. Είναι πρωτίστως πράξη ευθύνης", ανέφερε καταληκτικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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