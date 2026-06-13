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«Δεν πωλείται το Ζβέρνετς»: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία που πονοκεφαλιάζουν τον Ράμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι επικριτές της Kυβέρνησης συνδέουν την υπόθεση με ευρύτερα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος διερευνά ήδη την προέλευση τίτλων ιδιοκτησίας γης και τις μεταβιβάσεις τους σε επενδυτές για το έργο στο Ζβέρνετς.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου στην παράκτια περιοχή Ζβέρνετς, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της αλβανικής πρωτεύουσας, όταν η εμφάνιση συρματοπλεγμάτων και μηχανημάτων έργου σε προστατευόμενη παραλία προκάλεσε αντιδράσεις κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η δημοσιοποίηση βίντεο με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας μετέτρεψε τις τοπικές αντιδράσεις σε πανεθνικό κίνημα.

Παρότι η Kυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο δεν έχει ακόμη εγκριθεί, οι διαδηλωτές ζητούν όχι μόνο την ακύρωση του σχεδίου στο Ζβέρνετς αλλά και την κατάργηση νομοθεσιών που επιτρέπουν την ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, όπως ενός ακόμη τουριστικού έργου που σχεδιάζεται στο γειτονικό νησί Σαζάν.

Οι επικριτές της Kυβέρνησης συνδέουν την υπόθεση με ευρύτερα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος διερευνά ήδη την προέλευση τίτλων ιδιοκτησίας γης και τις μεταβιβάσεις τους σε επενδυτές για το έργο στο Ζβέρνετς.

Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση και ότι οι διαπραγματεύσεις για τα έργα συνεχίζονται με γνώμονα το συμφέρον της Αλβανίας.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας σε μια προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή που φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πτηνών, μεταξύ των οποίων και φλαμίνγκο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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