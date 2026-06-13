CNN: Το Ιράν έχει ναρκοθετήσει την είσοδο του πυρηνικού συγκροτήματος στο Ισφαχάν για να αποτρέψει τις ΗΠΑ να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο

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CNN: Το Ιράν έχει ναρκοθετήσει την είσοδο του πυρηνικού συγκροτήματος στο Ισφαχάν για να αποτρέψει τις ΗΠΑ να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σκόπιμα κατέστρεψε σήραγγες και τοποθέτησε νάρκες στις εισόδους του πυρηνικού συγκροτήματος του Ισφαχάν το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, με στόχο να αποτρέψει ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση για την ανάκτηση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που εκτιμάται ότι παραμένουν θαμμένα στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται πέντε πηγές με γνώση των εκτιμήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η πρόσβαση στο σημείο έχει πλέον καταστεί σημαντικά δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη, ακόμη και για τις ίδιες τις ιρανικές αρχές. Όπως αναφέρεται, κατά τις πρώτες φάσεις της σύγκρουσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης με στόχο την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος.

Η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Σκοτ Ρέκερ, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Απομάκρυνσης Πυρηνικών Υλικών της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε στο CNN ότι ένα πιθανό σενάριο θα ήταν να ζητηθεί από το Ιράν να μεταφέρει το σύνολο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου σε μία κεντρική τοποθεσία, ώστε να γίνει επαλήθευση και στη συνέχεια απομάκρυνση ή αραίωση του υλικού.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Τεχεράνη θα μπορούσε να υποστηρίξει πως μέρος του ουρανίου έχει χαθεί οριστικά και δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί. «Δεν θα υπήρχε πλήρης βεβαιότητα ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά πρόσβαση σε αυτό το υλικό στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τις πληροφορίες δημοσίευσε αρχικά το CNN, ενώ αναπαράγονται και από την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel.

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