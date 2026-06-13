Όταν ο Πρόεδρος στάθμευσε… στην Κύπρο!

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους
- «Τέλος στο έλεος με τα αποτσίγαρα αποφάσισε να βάλει η κυβέρνηση». Καιρός ήταν να καταγγείλουν τζαι κανέναν αμπάλατον που σύρνει το ποτσίαρό του που τ’ αυτοκίνητο για να μην λερώσει… το τασάκι του! Παρεμπιπτόντως, διάβασα ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη Σουηδία και τη Γαλλία (έχουν κι εκεί αμπάλατους!), τη συλλογή των αποτσίγαρων αναλαμβάνουν ευφυή πουλιά όπως τα κοράκια, τα οποία εκπαιδεύονται ώστε να εντοπίζουν τα αποτσίγαρα και να τα ρίχνουν σε ειδικό κάδο/μηχάνημα. Κάθε φορά που το πτηνό τοποθετεί ένα αποτσίγαρο στη συσκευή, το μηχάνημα το ανταμείβει με λίγη τροφή (π.χ. ξηρούς καρπούς). Γιατί να μην το δοκιμάσουμε κι εμείς; Άλλωστε η Κύπρος, πέραν από αμπάλατους, είναι γεμάτη από κατσικόρωνους!
- Πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος αν ήμασταν τόσο παθιασμένοι με το βιβλίο όσο είμαστε με τα ψηφιακά μέσα και συσκευές όπως smartphones, βιντεοπαιχνίδια και υπολογιστές…
- Νίκος Αναστασίου, πρόεδρος της ΕΔΕΚ: «Θέμα αποχώρησης από την κυβέρνηση θα εγερθεί στο συνέδριο, τέλη του έτους». Όπως δεν εκατάλαβε ότι έβαλεν τον τζιαμαί ο Σιζόπουλος για να κατεβάσει τα ρολά του κόμματος και να του φορτώσει την ευθύνη, έτσι δεν συνειδητοποίησε ότι δεν χρειάζεται να προβληματίζεται κατά πόσο θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση τέλη του έτους: μέχρι τότε, θα τους έχει ήδη αποπέμψει ο Πρόεδρος, καθώς δεν τους χρειάζεται πια. Το αποκούμπι του πλέον είναι οι ομοϊδεάτες τους του ΕΛΑΜ…
- Ποιος μας το παραλάλησε να συμφωνήσουμε με τον ττακκουρημένο τον Τραμπ;! «Είσαι τρελός, όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου, θα ήσουν στη φυλακή χωρίς εμένα», είπε στον επικηρυγμένο από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας -και κολλητό του Χριστοδουλίδη και του τατά του- Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Είπεν ο πελλός του πελλού «πελλέ», τζαι ήταν η πρώτη φορά που εν ελάλεν πελλάρες!
- Μόλις… πέντε μήνες μετά το περιβόητο Videogate στο οποίο αποκαλύπτεται… ξεκάθαρα ένας καλοστημένος μηχανισμός φερόμενης διαφθοράς με παράνομα αλισβερίσια «under the table» για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας το 2023 του τότε υποψηφίου ΠτΔ, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και εκείνης για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ανακοινώθηκε ότι το πόρισμα του ποινικού ανακριτή θα παραδοθεί στις 16 Ιουνίου. Αν το πιο πάνω πόρισμα αποδώσει το παραμικρό αδίκημα, είτε στο προεδρικό ζεύγος είτε τον σύγαμπρο Πάμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη ή τον μεγαλοεργολάβο-φιλενάδο του Προέδρου, Γιώργο Χρυσοχόο, τζαι δεν βκουν ούλλοι κούππες άπαννες, εγιώ δεσμεύομαι δημόσια να κυκλοφορώ με σκολαρίτζιν!
- Ασορτί με τη χώρα μας ήταν η ενδυμασία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, κατά τη σύντομη στάση του στο νησί μας όταν το αεροπλάνο που τον μετέφερε από κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, στάθμευσε λίγες ώρες στο αεροδρόμιο Λάρνακας προτού συνεχίσει το ταξίδι του με προορισμό κάποια χώρα της Άπω Ανατολής. Κατά την άφιξή του, τον βρακοφόρο Χριστοδουλίδη υποδέχτηκε η ενδεδυμένη με την παραδοσιακή κυπριακή κουρούκλα τζαι σαγιάν πρέσβειρα της Κύπρου… στην Κύπρο, Her Excellency Philippa Karsera De Doròs, λούννοντάς τον ροδόσταμμα και χαρίζοντας του κυπριακά πορικά για να ποσκολιέται στο ταξίδι του!
- «Συγκρατημένα αισιόδοξος», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά την πρόσφατη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Αν, πέρα από συγκρατημένος, ήταν και… συγκροτημένος!
- Mετά τα αποτελέσματα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών και την επανεκλογή της Αννίτας στην προεδρία της Βουλής, πολλοί πιστεύουν πως δεν υπάρχει περίπτωση ο Χριστοδουλίδης να εξασφαλίσει την υποστήριξη του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές του 2028, με αποτέλεσμα οι πιθανότητές του να επανεκλεγεί να μειώθηκαν δραματικά, οπόταν αναγκαστικά θα επιστρέψει στα προηγούμενα καθήκοντά του, της…Φιλιππινέζας της Φιλίππας! Εκτός και αν με τον τατά του σκαρφιστούν καμιάν παμπεσhιά και πείσουν την Αννίτα να μην κατέλθει υποψήφια στις εκλογές. Για παράδειγμα, δελεάζοντάς την ότι θα την εκλέξουν στο υπέρτατο αξίωμα-ανώτερο του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή…Αρχιεπισκοπίνα!