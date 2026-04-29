Έτοιμη η νέα πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ - Τι περιλαμβάνει και τι αλλάζει στη διαπραγμάτευση

Με τις ισορροπίες στις προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να είναι λεπτές, οι τελευταίες πληροφορίες από το Πακιστάν δείχνουν να είναι θετικές αναφορικά με την επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των συζητήσεων.

Σύμφωνα με πηγές του CNNi, αλλά και με βάση τα ρεπορτάζ από Ισλαμαμπάντ και Τεχεράνη, στο Πακιστάν περιμένουν να λάβουν ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες τη νέα πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Έτσι, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (29/4), οι ΗΠΑ θα έχουν στα χέρια τους το κείμενο που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές: Το πυρηνικό πρόγραμμα, τα Στενά του Ορμούζ, ακόμα και οι αμερικανικές κυρώσεις προς το Ιράν.

Σημειώνεται πως η τελευταία πρόταση που κατέθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, αν και καλύτερη (σ.σ. όπως την χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο), απορρίφθηκε από τον Τραμπ, καθώς έβαζε στο τραπέζι την επαναλειτουργία του Ορμούζ, με αντάλλαγμα τη μετάθεση της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν ζήτησε από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να πέσουν οι τόνοι και σήμερα αυτό ίσχυσε σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι δύο πλευρές έδειξαν πιο «ψύχραιμες» στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Το Ιράν φέρεται να συναίνεσε στις προτροπές των διαμεσολαβητών όχι μόνο του Πακιστάν, αλλά και του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν, της Τουρκίας, αλλά και της Ρωσίας που τα τελευταία 24ωρα είχε ενεργό ρόλο στις συνομιλίες.

Όλο και πιο «κοντά» με βάση τη νέα πρόταση

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρότασης, οι δύο πλευρές πλέον δεν είναι τόσο μακριά, όσο ήταν πριν από 24 ώρες. Αντιθέτως, ζητήθηκε από το Ιράν να προσεγγίζει με διπλωματία και τα πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κάτι στο οποίο η Τεχεράνη βλέπει θετικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τον αμερικανικό πόλεμο με το Ιράν, μειωμένο από το 36% στα μέσα Απριλίου και το 38% στα μέσα Μαρτίου, κατέδειξε μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, ενώ και τα ποσοστά στήριξης στον Τραμπ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο της τωρινής θητείας του.

Διαρροές των Πακιστανών λένε ότι πλέον οι Ιρανοί δεν βάζουν σε προτεραιότητα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ορμούζ, ενώ και στο πυρηνικό πρόγραμμα έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, η διαδικασία ήταν σχετικά αργή, λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του οποίου η τοποθεσία κρατείται μυστική.

«Το Ιράν σε κατάσταση κατάρρευσης, θέλει να ανοίξει άμεσα το Ορμούζ»

Στη μοναδική δήλωση που ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να χάνει την ψυχραιμία του την Τρίτη, ήταν μια ανάρτησή του στο Truth Social που έγραψε ότι το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» και θέλει οι ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό»:

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στην ηγεσία τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης». Θέλουν να «ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ» το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους (πράγμα που πιστεύω ότι θα καταφέρουν!). Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

«Είμαστε σε πολεμική ετοιμότητα παρά την κατάπαυση του πυρός»

Κάτι τέτοιο πάντως δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από την Τεχεράνη, ενώ ενδεικτικό είναι και ένα ρεπορτάζ του CBS News στην Τεχεράνη που παρουσίασε ότι η χώρα δεν φαίνεται να βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης. Συγκεκριμένα, το αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι η κυβέρνηση διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και η χώρα δεν βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης, με κανένα απολύτως κριτήριο».

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Ταξίαρχος Μοχάμεντ Ακραμίνια, λέει ότι το Ιράν παραμένει σε πολεμική ετοιμότητα παρά την κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας για «συντριπτική απάντηση» σε οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα.

Σε συνέντευξή του την Τρίτη, ο Ταξίαρχος Ακραμίνια δήλωσε: «Δεν θεωρούμε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει. Από την ημέρα που επικυρώθηκε η κατάπαυση του πυρός - την οποία θεωρούμε απλώς σιωπή στο πεδίο της μάχης - η έλλειψη εμπιστοσύνης μας στις ΗΠΑ και τους αντιπάλους μας μας οδήγησε να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους στόχους μας με την ίδια σοβαρότητα σαν να βρισκόμασταν ακόμα σε καιρό πολέμου».

Το ενδεχόμενο... μονομερούς «νίκης» Τραμπ στο Ιράν

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών μελετούν πώς θα αντιδρούσε το Ιράν εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωνε μονομερώς τη νίκη στον πόλεμο διάρκειας δύο μηνών που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα και έχει εξελιχθεί σε πολιτικό βάρος για τον Λευκό Οίκο, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένα πρόσωπο που γνωρίζει το ζήτημα.

Η κοινότητα πληροφοριών εξετάζει το ερώτημα αυτό μαζί με άλλα, κατόπιν αιτήματος ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Στόχος είναι να κατανοηθούν οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης απόφασης του Τραμπ να αποσυρθεί από μια σύγκρουση που, σύμφωνα με ορισμένους αξιωματούχους και συμβούλους, θα μπορούσε να συμβάλει σε βαριές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με τις πηγές.

Παρότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση — και ο Τραμπ θα μπορούσε εύκολα να κλιμακώσει εκ νέου τις στρατιωτικές επιχειρήσεις — μια γρήγορη αποκλιμάκωση θα μπορούσε να μειώσει την πολιτική πίεση προς τον πρόεδρο, ακόμη κι αν άφηνε πίσω της ένα ενθαρρυμένο Ιράν, το οποίο θα μπορούσε τελικά να ανασυγκροτήσει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα και να απειλήσει συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Δεν είναι σαφές πότε η κοινότητα πληροφοριών θα ολοκληρώσει την ανάλυσή της, ωστόσο στο παρελθόν έχει ήδη εξετάσει την πιθανή αντίδραση της ιρανικής ηγεσίας σε μια αμερικανική ανακοίνωση νίκης.

