«Καταρρέει» η εκεχειρία μετά τα χτυπήματα σε Ορμούζ και Φουτζέιρα: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

Σε τεντωμένο σχοινί βαίνει η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα Στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Η άνοδος των εντάσεων, που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, ακολούθησε την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα Στενά, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο Fox News πως «το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ». Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί επιδεικνύουν ευελιξία στις διαπραγματεύσεις και είναι «πολύ πιο εύκαμπτοι», δεδομένου του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στα λιμάνια τους.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύουν πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση». Οι δηλώσεις του έγιναν μέσω των κοινωνικών δικτύων, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην κρίσιμη θαλάσσια οδό, με αντικρουόμενες αναφορές από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Πτώση στις τιμές πετρελαίου: Στα 113 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 113 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη, μετά από μια αύξηση σχεδόν 6% τη Δευτέρα, λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στην Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του Brent (Ιουλίου) κινείται πτωτικά 1,17%, στα 113,10 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει πτώση 2,02%, στα 104,27 δολάρια το βαρέλι.

Το χτύπημα στην Φουτζέιρα

Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έφερε Ιράν και ΗΑΕ στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύρραξης.

Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα.

Σημειώνεται ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα, στα ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το στρατηγικό του πλεονέκτημα είναι ότι συνδέεται με αγωγούς των ΗΑΕ που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, την πιο ευάλωτη θαλάσσια αρτηρία της περιοχής.

Γι' αυτόν τον λόγο, κάθε επίθεση ή πυρκαγιά κοντά στη Φουτζέιρα αποκτά αμέσως διεθνή σημασία. Δεν αφορά μόνο τα Εμιράτα. Αγγίζει την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, τις τιμές του πετρελαίου και τη δυνατότητα των χωρών του Κόλπου να συνεχίσουν εξαγωγές ακόμη και σε περίπτωση πλήρους κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Footage captures the moments after a drone caused a fire at an oil facility in Fujairah.



The UAE says Iran fired 15 missiles and four drones on Monday, while Iranian state media is indicating Iran wasn’t behind the attack. pic.twitter.com/G7SimR4JCS — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 4, 2026

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», λέει ο Αραγτσί

Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ καθιστά «σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».

«Καθώς οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με την ευγενική προσπάθεια του Πακιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές μήπως παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακοπροαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα ΗΑΕ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. «Το Project Freedom (επιχείρηση ελευθερία) είναι Project Deadlock (επιχείρηση αδιέξοδο)».

Events in Hormuz make clear that there's no military solution to a political crisis.



As talks are making progress with Pakistan's gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the UAE.



Project Freedom is Project Deadlock. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 4, 2026

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν παρευρέθηκε νωρίτερα σε συνάντηση με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Αραγτσί φέρεται να ενημέρωσε την επιτροπή για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Πηγή: cnn.gr