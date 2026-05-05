Πύραυλος-«θηρίο»: H Τουρκία παρουσιάζει τον «Yıldırımhan» με αναφερόμενη εμβέλεια 6.000 χλμ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Τουρκία παρουσίασε στη διεθνή έκθεση αμυντικής βιομηχανίας SAHA Expo τον βαλλιστικό πύραυλο «Yildirimhan», ο οποίος, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα έχει εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της χώρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «Yildirimhan» φέρεται να μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες από Mach 9 έως Mach 25.

Η SAHA Expo 2026 πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη από τις 5 έως τις 9 Μαΐου και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις της τουρκικής αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ