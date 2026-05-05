Συνομιλίες στην Ρουμανία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης

Η Ρουμανία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες εντός «ευλόγου χρονικού διαστήματος», δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας Νικούσορ Νταν αφου η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν ανατράπηκε σήμερα, με πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο.

Ο Νταν είπε ότι θα ξεκινήσει αρχικά ανεπίσημες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα, μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία για τη συγκρότηση συνασπισμού που θα διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Σημείωσε ότι τα τέσσερα κόμματα που συναποτελούσαν την κυβέρνηση του Μπολοζάν είχαν δεσμευτεί να μειώσουν το έλλειμμα και να εξασφαλίσουν έτσι ευρωπαϊκούς πόρους για τη χώρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

