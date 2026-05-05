Ρούμπιο: Η επιχειρηση των ΗΠΑ «Επική Οργή» κατά του Ιράν τερματίστηκε - Σε εξέλιξη η «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο και έχουν ουσιαστικά «αφεθεί στην τύχη τους», καθώς το Ιράν στραγγαλίζει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Μιλώντας σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ανέφερε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων στο στενό αποσκοπεί στο να βοηθήσει αυτούς τους ναυτικούς και να διασφαλίσει τη διέλευσή τους με ασφάλεια.

«Είναι εύκολοι στόχοι, απομονωμένοι, πεινασμένοι και ευάλωτοι», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης».

Πρόσθεσε ότι οι ναυτικοί προέρχονται από 87 χώρες και είναι αθώοι, καθώς δεν εμπλέκονται στον πόλεμο.

«Είναι σίγουρα εγκληματικό, αλλά και απελπισμένη και καταστροφική κίνηση ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ», ανέφερε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, παρά τις συγκρούσεις με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν υπάρχει πυροβολισμός αν δεν δεχθούμε πρώτα πυρά, εντάξει; Δεν τους επιτιθέμεθα. Δεν το κάνουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αν αποτελέσουν απειλή για τις δυνάμεις μας, θα καταρρίψουμε drones, θα καταρρίψουμε πυραύλους. Αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια».

Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας.

«Έχει έρθει η στιγμή το Ιράν να κάνει μια λογική επιλογή. Και προφανώς δεν είναι εύκολο γι’ αυτούς, καθώς υπάρχει ρήγμα στο ίδιο τους το σύστημα εξουσίας, ενώ, για να το θέσω ήπια, οι κορυφαίοι αξιωματούχοι αυτής της κυβέρνησης δεν είναι στα καλά τους», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «ξεκάθαρα» την απόκτηση πυρηνικού όπλου και ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν προορίζεται για ειρηνική χρήση.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του Ιράν πως δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων διαψεύδονται από τις πράξεις του.

Ο Ρούμπιο ανέφερε την Τρίτη ότι το Ιράν πρέπει να επιλέξει μεταξύ πολέμου και ειρήνης, επισημαίνοντας ότι η ειρήνη προϋποθέτει μια πειστική απόδειξη πως η ιρανική κυβέρνηση δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας φυγοκεντρητών, ο εμπλουτισμός ουρανίου και η κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων καταδεικνύουν ότι η Τεχεράνη δεν είναι ειλικρινής στη δέσμευσή της για μη απόκτηση πυρηνικών.

