Νέα διαμαρτυρία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς ανακοίνωσαν οι κτηνοτρόφοι: «Αυτό που θα γίνει την Παρασκευή θα είναι πολύ δυναμικό»

Σε νέα διαμαρτυρία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, η ώρα 11 το πρωί της Παρασκευής, 11 Μαΐου, θα προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι ως αντίδραση στα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Σε δηλώσεις, ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Χοιροκοιτία, ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Νεόφυτος Κασάπης, είπε πως «διαψευστήκαμε όλοι μας γιατί από την αρχή δεν υπολογίζαμε ότι θα καταφέρουμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο και να έρθει κοντά μας». Απόψε, πρόσθεσε, φάνηκε ότι όντως ή κτηνοτροφία είναι εδώ, απόψε φάνηκε ότι για μας τις πιο νεότερες γενιές δεν έχει χαθεί τίποτε, ούτε για τους μεγαλύτερους, ούτε για τους πατεράδες μας, ούτε για τα παιδιά μας».

Ακολούθως είπε ότι «η κτηνοτροφία ήταν, είναι και θα υπάρξει στην Κύπρο και την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα πάμε σε διαμαρτυρία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, δυναμικά και είμαστε σίγουροι ότι θα δείτε κάτι πολύ μεγάλο και σωστό που θα αντιληφθεί όλος ο κόσμος».

Κληθείς να αναφέρει ποιες ώρες θα γίνει η διαμαρτυρία, ο κ. Κασάπης απάντησε πως «δυστυχώς κάποιοι μας απαγόρευσαν τα χρονοδιαγράμματα, με τις χθεσινές ανακοινώσεις και τοποθετήσεις τους». Συνεχίζοντας είπε ότι «δεν έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα και αυτό που θα γίνει την Παρασκευή στις 11 θα είναι κάτι πολύ δυναμικό και αναλόγως θα κινηθούμε».

Ερωτηθείς κατά πόσον θα διασφαλιστεί ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος από τη διαμαρτυρία, απάντησε πως «έχουμε συζητήσει και όλα τα μέλη, όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται, σέβεται και εκτιμά κάθε άλλο πολίτη που κυκλοφορεί στην Κύπρο. Δεν θέλαμε ούτε θέλουμε να ταλαιπωρηθεί κανένας και να είναι όλοι σίγουροι ότι η διαμαρτυρία δεν είναι μόνο για μας δεν είναι μόνο για την κτηνοτροφία, είναι για όλους. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν ότι η κτηνοτροφία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του πυλώνα της οικονομίας της Κύπρου και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων, γιατί και την προηγούμενη φορά που έγιναν ορισμένα πράγματα που ούτε εμείς θέλαμε να γίνουν, τώρα είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι και είμαι σίγουρος ότι θα είναι στο πλευρό μας».