Axios: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Μονοσέλιδο μνημόνιο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών.

Ο Λευκός θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φθάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευθεί βάσει μνημονίου για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την άρση των εκατέρωθεν περιορισμών για την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Πολλοί από τους όρους που περιέχονται στο μνημόνιο κατανόησης υπόκεινται στην επίτευξη τελικής συμφωνίας, γεγονός που αφήνει ανοικτά τα ενδεχόμενα επανάληψης των εχθροπραξιών ή παράτασης της μετέωρης κατάστασης που υπάρχει σήμερα καθώς έχουν διακοπεί οι εχθροπραξίες, αλλά τίποτε δεν έχει επιλυθεί, σύμφωνα με το Axios.   

Πηγή: ΚΥΠΕ

